玩漢字 印章蓋到國際

台灣設計師王蔓霖和王介盈設計組字印章，繁、簡體字都能蓋出來。（許文貞攝）

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中國時報
／台北報導

21世紀的中文熱，讓漢字藝術、字體之美成為顯學。香港藝術家曾昭昶搞塗鴉、玩漢字，結合傳統書法概念，又兼顧圖像平衡和美感；兩位台灣女生王蔓霖、王介盈，把漢字拆成6個基本筆畫，做成「組字印章」，康熙字典裡所有的字都蓋得出來。

曾昭昶以「Uncle」為藝名，在香港創作漢字塗鴉。他在2000年左右開始接觸塗鴉藝術，但剛開始練習時還是用英文，「假如不先練好英文塗鴉，也不可能把塗鴉風格融入漢字裡。」如今他的中文塗鴉創作紅到國際塗鴉藝術圈，相關研究文章曾被丹麥塗鴉藝術家Bates轉貼，「我很樂觀，我們正在創作西方人暫時做不到的事。」

曾昭昶表示，創作中文字體塗鴉時，有些設計無法參考英文塗鴉，字型結構要取得平衡也不簡單，除了現代化的黑體字，也可以跟傳統書法的楷書、行書、草書結合，「中文字的部首結構組合比英文複雜，而且有些字有很多重複筆畫，像是『火』字的4點變化就要好好處理。」

台灣女生王蔓霖和王介盈，設計6個小印章，無論繁體字、簡體字都能蓋出來，不懂中文的外國人也能蓋出其他語言的文字，巧思獲得德國紅點設計新秀賞。

藝術家王九思則是揉合漢字和拉丁文字設計，創造出品牌「CHiNGLiSH」，刻意選擇原本帶有貶義的「Chinglish」（中文腔英語）來當作品牌名稱，在歐美市場接受度高。2011年王九思和巴黎瘋馬秀合作時，便在舞者身上用漢字創作「白骨精」、「蜘蛛精」等字樣。

王九思表示，「我認為漢字與漢字文創的未來是在國際市場上，而非侷限在漢字文化圈中。」

(中國時報)

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