鹿希派個唱出包 虧歌迷像墓碑

2018年09月03日 04:11 中國時報 報導林彥君

鹿希派的緋聞女友「水兒」昨出席演唱會。（蘇蔓攝）

吳宗憲的19歲兒子鹿希派2日在水管音樂舉辦首場個人演唱會，他第1首歌曲〈Not a Problem〉就因忘記開麥克風，向台下歌迷道歉「出包，太丟臉」，他重新演唱，並以幽默化解尷尬，「我們不談『炸』字，但要轟炸舞台。」他的模特兒女友水兒也到場力挺。

鹿希派出道至今46天，他日前因「炸市府」言論家喻戶曉，遭罰50萬元，隔天跟爸爸一同開記者會道歉並宣布離開演藝圈。他日前才跟姊姊借錢繳50萬元罰金，他昨掛著嘻哈金項鍊登場，自我調侃：「我的防彈金條都不是純金，因為純金都拿去還債了。」他昨以〈I Was Wrong〉感嘆「前陣子的蠢事，希望過去」，並首唱新歌〈Back On〉。

開放免費入場

他昨演唱MC HotDog（熱狗）、蛋堡及頑童MJ116等的歌曲，也演唱吳宗憲的〈我會想你〉。由於他缺乏演唱會經驗，來不及售票，昨開放歌迷免費入場，但現場不到200人，歌迷也不熱情，他還虧歌迷像墓碑一動也不動。

演唱會結束後，他準備回美國，向大家預告「期待聖誕節再見」，至於網友反應他太胖，他坦言現在才知道自己胖，回美國一定會認真減肥，讓大家刮目相看。

而吳宗憲昨錄《小明星大跟班》未出席演唱會，他表示，鹿希派在10日前就會搭機到美國準備開學，他說：「時間差不多了，可以先滾，回去讀書。」被問到水兒，他則表示有問過鹿希派：「這個有確定嗎？」未認定水兒身分。

(中國時報)