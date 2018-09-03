陳建寧阿沁 20年默契滿分

2018年09月03日 04:11 中國時報 許雅淳 專訪

飛兒樂團（F.I.R.）成員陳建寧、阿沁為電影《鬥魚》打造主題曲〈星火 Spark〉，他們與新人Lydia一同合作，新歌MV點閱率已突破200萬，大獲好評。〈星火 Spark〉籌備2個月，由阿沁作曲，陳建寧作詞，作品完成後，電影公司、唱片公司、劇組第一次聽就喜歡，大家一致認為跟電影《鬥魚》十分契合。

陳建寧表示，一拿到《鬥魚》電影版的大綱，就以女主角勇敢去愛的角度來發想，他是很講究細節的製作人，不斷修改歌詞，直到進錄音室的當下都還在更改，阿沁說：「建寧老師都會邊唱邊修，這樣作品出來才會更有感覺。」

陳建寧和阿沁師徒倆相識20年，一起合作過無數作品，包括由彭佳慧演唱的俄羅斯電影《花滑女王》中文主題曲〈愛是光〉、《花千骨》主題曲〈心之火〉等。

合作新秀Lydia

陳建寧提到這些年來，2人沒特地分出誰要負責創作詞、曲，他說：「我們都是看誰當下對詞、曲比較有感覺，就交由他來負責。」展現彼此的滿分默契。

〈星火 Spark〉由素人Lydia演唱，而《鬥魚》電視劇的主題曲是F.I.R.的〈Lydia〉，陳建寧透露新人會取名「Lydia」是要延續《鬥魚》電視劇的生命，並喚起外界對於14年前《鬥魚》的記憶。至於2人是否簽下Lydia？陳建寧表示這是他們首度合作，後續還在討論，Lydia對於自己的未來也在思考中。

(中國時報)