鮑起靜談生死「沒人天生豁達」

鮑起靜本人氣質優雅，在電影中呈現百變形象。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
鮑起靜回想嚴藝文就像親生女兒般和自己告別，立刻淚崩。（粘耿豪攝）
莉莉奶奶由鮑起靜（左）飾演，和女兒嚴藝文共同面對生命教育。

69歲香港影后鮑起靜在國片《生生》飾演只剩100天生命的「莉莉奶奶」，在最後一場重頭戲，嚴藝文以女兒身分對她說：「我愛妳。」一句告白同時是母女告別，鮑起靜回想拍攝時，即使攝影機沒拍到她，躺在病床上的她仍在黑暗中流下淚，「讓我感覺到好像要跟世界告別。」談及當時場景，她突然狂掉淚，畢竟無論如何看淡生死，甚至和老公決定好安葬方式，人對死亡難免心存恐懼。

鮑起靜的雙親都是中風後臥床多年離世，當年陪著父母面對死亡過程，她不捨說：「是一種折磨。不能動又不能說話。」她和姊姊、奧斯卡得主弟弟鮑德熹只能請專人看護，讓父母即使行動不便，都能維持乾淨、沒有更多病痛，她很羨慕電影裡的莉莉奶奶，能夠樂活度過餘生。

用行動表達愛

拍完片後，鮑起靜深刻感受生命教育的重要，「老人更需要學習怎樣對待最後的生命，沒人天生下來就能豁達。」她自我提醒：「多做一些自己還有能力做的事情，多跟身邊的人說謝謝、愛他們。」她和老公方平是香港演藝圈中的模範夫妻，平日會跟老公表白嗎？她笑說：「不會直接說『愛』啦！但會用行動表達來隱藏害羞。」

如同片中的莉莉奶奶只有一個女兒，鮑起靜也捨不得女兒要照顧兩老生活，只交代：「如果媽媽先走，剩下爸爸了，又是大男人性格，要多照顧他，不能丟下他。」如果老公先說再見，她不希望成為女兒負擔，「我一定會照顧自己，或是把我送到養老院就好。」鮑起靜更和老公談到未來安葬地點：「就到花園去、海裡去，不要浪費地方和資源。」《生生》在台熱映中。

(中國時報)

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