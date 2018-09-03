小池徹平飲紹興 怪小籠包太美味

2018年09月03日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

小池徹平昨「綜藝魂」上身，見面會上笑哏不斷，逗樂粉絲。（蘇蔓攝）

日本童顏演員兼歌手小池徹平2日下午在台北Neo Studio舉行粉絲見面會，吸引近700位粉絲親睹本人風采。前日他抵台在機場被粉絲包圍，笑說：「我連機場長什麼樣子都沒看到！」活動上他一舉一動都引來尖叫，魅力十足。

去年小池徹平為演出音樂劇《死亡筆記本》來台而與台灣結緣，對台灣粉絲的熱情留下深刻印象，想再來做些什麼，第一次辦海外粉絲見面會就選擇台灣。工作人員透露，他私下親民愛笑，意外的是他前晚吃小籠包時，鍾愛「麻辣小籠包」。愛酒的他說：「就因為小籠包太好吃了，不小心喝了幾杯紹興酒。」

虧主持人「可當我爸」

32歲的他回憶出道時，和樂團「WaT」搭檔瑛士在澀谷街頭演唱卻無人賞光，終於吸引3人、結果發覺是瑛士的朋友。他特別提及早期在《天體觀測》合演的演員坂口憲二，給當時仍是新人的他支持與鼓勵，「真的是我的恩人」。

活動中他挑戰各樣遊戲，「給粉絲取綽號」項目選中一位斜背小包、額露髮夾、豹紋披身的女粉絲，他竟取名「見習美髮師」；他又虧同齡的主持人大熊「外表可當我爸」，全場爆笑，意外展露幽默毒舌功力。後段他連續帶來早期作品和音樂劇《死亡筆記本》劇中歌等4曲，音樂劇歷練豐富的他雖直說緊張，但實力歌聲嘹亮動人，獲全場熱烈掌聲，他仍謙虛說：「如果吉他彈得不好請原諒，嘿嘿嘿！」

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(中國時報)