75威尼斯影展－蔡明亮迷李康生「看30年不厭倦」

蔡明亮（右）與李康生出席影展國際記者會，深度介紹電影。

友善列印
中國時報
報導
達珂塔強生（左）與蒂妲史雲頓一起穿上紅色禮服步上紅毯。（路透）

導演蔡明亮新作《你的臉》入選第75屆威尼斯影展觀摩片，他在昨晚國際記者會說，《你的臉》是部由面孔、一系列線條和表情組成的電影，觀眾必須靜靜地凝視這些臉孔。他提到最特別的凝視經驗是母親過世前，「我那時盯著她的臉長達10分鐘，我們很少仔細看著某個人的臉。」

他認為今日觀眾只能看到性感迷人的面孔，「但我更喜歡普通面像。我非常喜歡的一張臉就是李康生，看著他30年了從來沒厭倦。」他感謝威尼斯影展總是接受他的作品，這部電影是他另一種嘗試，「我必須很小心，不然就會變成紀錄片。我想要透過這些面孔構建出美學，而不是靠故事。」

今年影展星光熠熠，第4天迎來蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、克蘿伊莫瑞茲（Chloe Moretz）與達珂塔強生（Dakota Johnson），3女星與義大利導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）帶著新作《窒息》參賽。《窒息》翻拍義大利恐怖大師達利歐阿基多（Dario Argento）1977年的邪典作《坐立不安》，首映場吸引凱特布蘭琪（Cate Blanchett）觀影，果然映後獲觀眾起立鼓掌長達8分鐘。

(中國時報)

小池徹平飲紹興 怪小籠包太美味 《愛情無論如何》陌生室友成家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。