75威尼斯影展－蔡明亮迷李康生「看30年不厭倦」

2018年09月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

達珂塔強生（左）與蒂妲史雲頓一起穿上紅色禮服步上紅毯。（路透）

導演蔡明亮新作《你的臉》入選第75屆威尼斯影展觀摩片，他在昨晚國際記者會說，《你的臉》是部由面孔、一系列線條和表情組成的電影，觀眾必須靜靜地凝視這些臉孔。他提到最特別的凝視經驗是母親過世前，「我那時盯著她的臉長達10分鐘，我們很少仔細看著某個人的臉。」

他認為今日觀眾只能看到性感迷人的面孔，「但我更喜歡普通面像。我非常喜歡的一張臉就是李康生，看著他30年了從來沒厭倦。」他感謝威尼斯影展總是接受他的作品，這部電影是他另一種嘗試，「我必須很小心，不然就會變成紀錄片。我想要透過這些面孔構建出美學，而不是靠故事。」

今年影展星光熠熠，第4天迎來蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、克蘿伊莫瑞茲（Chloe Moretz）與達珂塔強生（Dakota Johnson），3女星與義大利導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）帶著新作《窒息》參賽。《窒息》翻拍義大利恐怖大師達利歐阿基多（Dario Argento）1977年的邪典作《坐立不安》，首映場吸引凱特布蘭琪（Cate Blanchett）觀影，果然映後獲觀眾起立鼓掌長達8分鐘。

(中國時報)