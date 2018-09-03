《愛情無論如何》陌生室友成家

2018年09月03日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

希薇亞荷克絲飾演職業婦女，為衝事業常常不在老公、女兒身邊。（海鵬提供）

荷蘭女星希薇亞荷克絲（Sylvia Hoeks）在電影《愛情無論如何》，與德國男星法利亞迪姆（Fahri Yardim）從冤家室友成為男女朋友，更進一步懷孕成家。現實生活中她僅在念戲劇學院時與室友同住，她說：「我和幾個以前不認識的女孩住在一個共用的公寓裡，共享空間很有趣，但那不像『家』，我記得當我終於在『自己的』公寓裡擁有隱私時，我感到非常高興。」

更別說如同電影般，和一位陌生男人搬進一間公寓，「那鐵定非常奇怪。不過我想如果那個人像法利亞迪姆一樣迷人，我會願意！」她在電影中正是拒絕不了亞迪姆這樣的帥哥，出乎意料地懷孕，一邊又放不下職業生涯，只好由孩子的爸成為煮夫。希薇亞說，其實這正是荷蘭現在許多家庭的型態，「就女性而言，如果她們想要在分娩後繼續全職工作，沒什麼好感到愧疚的。母親已與寶寶在出生前9個月建立緊密聯繫，給了寶寶生命，這種關係不會因為追求職業生涯而斷裂。」

女主角展語言天分

希薇亞在荷蘭長大，這次在片中說德語，先前在《銀翼殺手2049》、《寂寞拍賣師》講英文，有語言天分的她其實還會法語，至於最喜歡用哪個語言拍片？她笑說：「德語或英語。德語非常富有詩意，英語是一種歌唱語言。荷蘭語則與荷蘭人一樣，非常直接。」

(中國時報)