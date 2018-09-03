美妝集團跨餐飲 色香味俱全

2018年09月03日 04:11 中國時報 郭家崴 、 吳娮翎 報導

奇可小廚空間寬敞舒適。（奇可小廚提供）

奇可小廚的紅醬海鮮義大利麵，380元。（奇可小廚提供）

美妝集團不只想讓人好看，也開發甜點、餐飲給人好吃。資生堂旗下的SHISEIDO PARLOUR甜點首次來台，1日起進駐遠東SOGO忠孝館開全台首櫃，首日業績達15萬；旗下代理佳麗寶、RMK等多個品牌的東方美集團，副董事長鄭娟芳從美妝產跨足餐飲，在高雄打造「奇可小廚」（CHIC CAFE）以及烘焙坊，也為原本的美妝產業更添上美味色彩。

資生堂百年甜點登台

成立於1902年的SHISEIDO PARLOUR位在東京銀座，是東京洋食先驅，餐廳內的奢華甜點吸引世界各地的愛好者前來朝聖，去年耶誕節前在SOGO忠孝館B2超市百萬櫃快閃，印有資生堂LOGO的115年限定花樁餅乾和白蘭地蛋糕等明星商品都熱賣，1個月累積500萬元業績。

為了迎接SHISEIDO PARLOUR首櫃來台，SOGO忠孝館洽談近5年，此番加入天后宮B2伴手禮名店區，備受矚目，上月24日起先有限量200盒的花樁餅乾32入限定版供粉絲預購，搶中秋節送禮商機；8日將邀請藝人王子（邱勝翊）擔任一日店長並提供限量福袋，預計會吸引更多人潮，百貨看好年度業績也可破千萬元。

奇可小廚走歐式風情

東方美集團是台灣最大的化妝品代理集團，旗下代理佳麗寶、RMK、CHIC CHOC、THREE與SUQQU等，設立了高級複合品牌Espace Beaute玩美會所，在鄭娟芳規畫下，奇可小廚2015年2月開幕，迄今已3年多，嚴選優良食品認證食材，讓消費者能品嘗最清甜脆口的季節限定蔬果、海鮮、肉品，訴求烹調不添加人工香精，堅持以食物最天然的原味呈現。

另外，奇可小廚從擺飾到裝潢都散發歐風，並由主廚精心設計多款量身訂做的餐點和甜品，食材搭配與精心設計的擺盤巧思，既美味也好看，成為港都重要的美食據點。

(中國時報)