超商咖哩飯 強攻聯名新品

2018年09月03日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

7-11 × CoCo壹番屋咖哩雞排蛋包飯糰，36元，限量發售。（7-11提供）

OK超商日式咖哩雞燴飯，70元，第2件79折。（OK提供）

萊爾富濃焙咖哩雞蓋飯，65元。（萊爾富提供）

萊爾富特濃咖哩雞飯，79元。（萊爾富提供）

OK超商咖哩豬排蛋包捲便當，45元。（OK提供）

萊爾富咖哩雞排溏心蛋蓋飯，79元。（萊爾富提供）

國人對於咖哩接受度高，長占超商鮮食類之冠。據業者銷售統計，光去年就有近2000萬人次到超商購買咖哩飯，又以18～35歲的年輕學生，及上班族為主要客層，其中日系佛蒙特咖哩、泰式綠咖哩類都最受歡迎。近期主力於聯名新款、食材升級等目標，預期帶動相關業績成長1～2成。

食材物料全面大升級

7-11鮮食今年採策略聯盟，陸續與「麵屋一燈」、「開丼」品牌合作，現再與咖哩專賣店CoCo壹番屋攜手，推出限量咖哩雞排捲、烏龍燴麵；也因觀察焗飯類銷售成長30％，再推咖哩烤雞焗飯，尤其捲餅類為過往未推出的品項，再搭配5種特調醬汁，擴大消費選擇。

全家暫不走聯名路線，從商品構造出發改革，咖哩類物料全面大升級，使用蘋果、南瓜、番薯、番茄、洋蔥等多達10種蔬果長時間燉煮的咖哩醬，及100％採用日本直輸咖哩粉，推出金咖哩甘口咖哩雞、辛口咖哩豬，已帶動燴飯類業績較前期成長1成。

OK超商的日式咖哩雞燴飯為熱銷冠軍，曾創下單月銷售1萬5000份佳績，單份70元，9月26日前第2件79折；而OK為搭配將上市的煮麵機，也推出「不倒翁咖哩拉麵」，有別於日式、印度口味，為道地的韓式咖哩。萊爾富的「咖哩雞排溏心蛋」，特色為兼具厚實美味的大分量雞排，最廣受民眾喜愛，10月將再推出兩款日式咖哩新品。

(中國時報)