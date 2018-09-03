超商咖哩飯 強攻聯名新品

7-11 × CoCo壹番屋咖哩雞排烏龍燴麵，麵體採日本配方，吃起來Q彈有咬勁，85元，限量發售。（7-11提供）

友善列印
中國時報
報導
7-11 × CoCo壹番屋咖哩雞排蛋包飯糰，36元，限量發售。（7-11提供）
OK超商日式咖哩雞燴飯，70元，第2件79折。（OK提供）
萊爾富濃焙咖哩雞蓋飯，65元。（萊爾富提供）
萊爾富特濃咖哩雞飯，79元。（萊爾富提供）
OK超商咖哩豬排蛋包捲便當，45元。（OK提供）
萊爾富咖哩雞排溏心蛋蓋飯，79元。（萊爾富提供）

國人對於咖哩接受度高，長占超商鮮食類之冠。據業者銷售統計，光去年就有近2000萬人次到超商購買咖哩飯，又以18～35歲的年輕學生，及上班族為主要客層，其中日系佛蒙特咖哩、泰式綠咖哩類都最受歡迎。近期主力於聯名新款、食材升級等目標，預期帶動相關業績成長1～2成。

食材物料全面大升級

7-11鮮食今年採策略聯盟，陸續與「麵屋一燈」、「開丼」品牌合作，現再與咖哩專賣店CoCo壹番屋攜手，推出限量咖哩雞排捲、烏龍燴麵；也因觀察焗飯類銷售成長30％，再推咖哩烤雞焗飯，尤其捲餅類為過往未推出的品項，再搭配5種特調醬汁，擴大消費選擇。

全家暫不走聯名路線，從商品構造出發改革，咖哩類物料全面大升級，使用蘋果、南瓜、番薯、番茄、洋蔥等多達10種蔬果長時間燉煮的咖哩醬，及100％採用日本直輸咖哩粉，推出金咖哩甘口咖哩雞、辛口咖哩豬，已帶動燴飯類業績較前期成長1成。

OK超商的日式咖哩雞燴飯為熱銷冠軍，曾創下單月銷售1萬5000份佳績，單份70元，9月26日前第2件79折；而OK為搭配將上市的煮麵機，也推出「不倒翁咖哩拉麵」，有別於日式、印度口味，為道地的韓式咖哩。萊爾富的「咖哩雞排溏心蛋」，特色為兼具厚實美味的大分量雞排，最廣受民眾喜愛，10月將再推出兩款日式咖哩新品。

(中國時報)

Whoo后秘帖10周年 賈永婕展皇后… 張鈞甯展自然率真

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。