賓士The new A-Class會聽話

2018年09月03日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣賓士發表The new A-Class,圖為The new A-Class Edition 1,有史以來第一次只能在線上預購計畫中下訂,限量30台。(台灣賓士提供)

The new A-Class動力效能再創新紀錄,A180與A200導入全新研發1.4L直列四缸渦輪增壓汽油引擎。(台灣賓士提供)

The new A-Class空間明顯進化,後廂內的寬度、長度與開口寬度同步增加225、115與200mm之多。(台灣賓士提供)

座艙導入寬螢幕設計與智能多媒體系統MBUX,結合AI人工智慧具備學習能力,帶來前所未有的用車體驗。(台灣賓士提供)

過往新車發表,不是強調性能表現、工藝水準,就是在安全上多所著墨,Mercedes-Benz The new A-Class卻與眾不同的訴求「Just like you.性格如你」,這不單只是基於車格升級,還運用最夯的AI人工智慧,提供包含智能聲控的MBUX多媒體功能,透過人車互動達到天生匹配的體驗。

車用多媒體結合AI人工智慧

A-Class目標客是年輕族群,除了滿足他們在動力、外型、內裝等多元需求外,由於他們對數位科技的接受度非常高,具體展現即是駕駛者眼前的數位儀表板與中控螢幕整合成型的寬螢幕總成,裡面搭載Mercedes-Benz全新開發、堪稱汽車工業史上最智能的車用多媒體系統MBUX。

MBUX結合AI人工智慧,具備不斷進化學習功能,以簡潔易懂的應用功能圖示讓使用者輕鬆操作,並規畫3層選單使用邏輯,只需以「Hey賓士」喚醒,就可操作如影音、導航、空調等功能,展現最直覺的智能聲控能力。

有7組駕駛人設定 全數記憶

MBUX除了智能聲控系統外,也可搭配觸控式方向盤、觸控手寫板與觸控螢幕提供最佳操作體驗,還提供Sport、Modern Classic與Understated等3種儀表板風格,前兩者會依主題調整顯示資訊、儀表配色,Understated模式會將儀表功能盡可能簡化,讓駕駛更專注於駕駛過程。

MBUX也可提供7組不同駕駛的個人設定,針對座椅姿勢、具有64色選擇的環景照明系統設定(可選配)、偏愛的廣播電台、導航資訊內的喜愛點等都可全數記憶,大幅提升用車便利性。

離車警示功能 會偵測移動體

A-Class搭載與W222 S-Class相同最先進的4.5代Intelligent Drive智慧駕駛輔助系統,在盲點輔助含後方橫向車流警示功能中,還新增車輛熄火3分鐘內都可偵測車門後方2m左右時速高於7 km/h移動目標物的「離車警示」功能,在道路較為壅塞的地區可以有效避免意外發生,安全科技大躍進。

(中國時報)