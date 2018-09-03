VW Amarok Aventura文武雙全

VW Amarok旗艦Aventura配置3.0L V6渦輪增壓柴油引擎、8速Tiptronic手自排、4MOTION全時四輪驅動系統，加上越野底盤設定，構成無視窮山惡水的強悍特質，售價190.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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雖為皮卡，但內裝仍以豪華的材質鋪陳。（陳大任攝）
貨斗容量大，尾門載重可達200kg。（陳大任攝）
多功能方向盤質感高，儀表資訊豐富。（陳大任攝）
後座乘坐舒適，亦可放倒增加載物空間。（陳大任攝）

皮卡話題持續發燒，VW去年底推出Amarok即引發玩家搶購，今年追加旗艦版Aventura，不僅引擎重新調校，還有許多豪華配備，貨斗護板側面鑲有「Amarok Aventura」專屬飾徽，而車名原意為極圈之狼，對能輕鬆應付各種嚴苛路況的Amarok更顯貼切。

車上3.0L V6渦輪增壓柴油引擎透過原廠工程部門調校後，最大馬力增加20hp達224hp，峰值扭力亦增加5kgm，自極低1400轉即爆發56kgm最大扭力，並持續至2750轉的扭力高原式動力曲線更有助於克服各種路況。

Amarok Aventura不單只是越野能力出色，內裝、外觀更加添豪華休旅氣勢，包括20吋Talca鋁圈、Nappa真皮座椅、ergoComfort人體工學設計及雙前座12向電動調整、雙區獨立恆溫空調，6.3吋彩色螢幕Composition Media音響系統與App-Connect手機多媒體連結功能，更加貼近數位時代生活的需求。

這次試駕前往北台灣著名的越野場地水牛坑取景，此地有沙石、泥濘及高低落差等各種地形，是考驗SUV、越野皮卡的最佳地點。Amarok Aventura雖比自家Highline版減輕50kg，而且引擎動力又經調校加大，但車重還是超過2噸，在一般道路上即可感受強勁的動力帶給這龐然大物輕快的駕馭感。

進入水牛坑時，有賴四輪傳動配置及高扭力輸出的特性，其實油門不必踩太深就能牽引車輛，即使偶有打滑短暫失去抓地力，必要時還可啟動機械式後軸差速器鎖定來克服惡路，去年亦曾在ARTC試駕Highline版體驗50cm涉水深度，以及跨越奇崛路面的能力，令人印象深刻。

(中國時報)

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