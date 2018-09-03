2018年09月03日 04:11 中國時報 卓純華

咪是不安定的磁石，這是我的看法，他沒辦法接受我們之間相處的最後一個步驟由我安排。每次我鋪床要睡了，他會過來趴在我的枕頭上瞇眼睛，史芬克斯那樣。到我關燈倒下的那幾秒，他卻一定會站起來，走到食盆旁邊吃幾口飯──這一點跟他的主人倒是相像的，我睡前總要喝幾口水。大概因為不能忍受我的頭顱如投石攻城般驚動地基，他得巡城晃悠考慮一番，我也縮手安分，不能讓他感覺睡在水母觸手環繞的地帶，他會睡不好，便不願跟我躺一起。

他會睡不好──雖然如此，他還是早起。以不同程度的早，開始反攻他主人睡眠的深塘。淹水了！他在地板上尿尿。有時候我被扒扒聲驚醒（那是貓咪最弱的預先掩藏），我立起半身瞪他：「咪，不行喔！」看他天秤抖動，測量我是真醒還是半身在彌留，我的手爪和意志搆不搆得著他的自由？通常他會行真假動作，呈解放坐姿。「不乖喔！」我只好挪移部分蟹螯上沙灘，對他揮舞，他立刻進砂盆。我倒下，因為知道他已沒戲唱。

但在一個漫長的早晨中，總有好幾次開臺的機會。待他出演成功，我不得不開門擦尿，仍然拒不給糧。他隨我到浴室繞一圈，像沐浴於黎明的小馬，眼神比鬃毛更閃亮，「真的很可愛！但媽媽好累。」我想讓他學習貓咪本不需要學的規矩：「不要一直吵媽媽啦！」所以有時我會作哭腔，但貓貴價，只收內外一線的真哭真觸動，我看著他看懂了的一瞬間──還是在猶豫，還是想要做自己。

不管我是不是有把他帶到貨架前面好好教導，他總是把我的貨樣另行標價，擺上他唯一在乎的罐罐或零食。一天一次，那是他被愛的證據。吃完了他就和善如風鈴草葉，不知不覺窩進床裡作鸚鵡螺、甜甜圈。我太喜歡聞他的後頸，尤其是他「被送洗」後的那幾天，香味逐漸淡去，混和著他的味道。有時我太大聲責備，戳向他的後腹時，他便揮掌打掉那幾把射往他的劍，也成為我的小劍星。我只好放慢手勢，輕輕擊節他的大貓頭，摻入半糖的叮嚀，他又馬上向上承接，像小時候爸做綠豆冰的漏斗，只有當我變可愛了，他才給我標上貴價，讓我比他更在乎自己的價值。

剃完毛之後，他睡成皺摺的肉腸，我把鼻樑眼眸埋進去聞香，「啊！天地合」他沒有動窩，可能知道我在示愛。別人胸口的繆思女神到我這應該是繆思貓神，然我知最酷愛的不是完美的頭像或什麼優雅化身，是十分趨近於我的性靈，自由、叛逆、保護家人、喜歡被讚美，常皺眉頭，但很會撒嬌。他站在走廊喔喔喔，海底倒傳的聲納，無論我在做什麼，都會放開釣線，轉頭看他──完全不干礙我正在進行的任何思緒，他就是我的任意門，讓我穿梭於微風海洋--住在他的世界裡，我確實變得渺小，他的每一個不願意離去的眼神，也就輕易地滴漏我的心靈直至飽滿。

(中國時報)