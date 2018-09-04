公投綁大選 3案1票匭

2018年09月04日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

2018年9合1公投特色

今年11月24日縣市長選舉公投綁大選，中選會原定1案1票匭，但因公投案爆增，中選會主委陳英鈐昨首度表示，年底公投若有9案，可能採取3案1票匭，每3個案一起開票，共分3個票匭，開票時，先開九合一選票，再開公投票，中選會預估開票時間可能超過午夜。

開完票估計超過午夜

九合一選舉預估每位選民會領到3～5張公職人員選票，其中6個直轄市和基隆市、新竹市、嘉義市等3個省轄市可領到市長、市議員、及里長共3張票；直轄市以外的縣轄市將領到縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長共5張選票。此外，每人還將領取公投票，若以9案估計，最多每人可領14張選票。

5月前往南韓考察的陳英鈐說，南韓是將所有的公投案都投進一個票匭，然後再分類、集中開票，雖然有效率，但台灣民眾恐怕無法接受；另考量台灣票匭容量設計只有6000張，因此必需分開投，若以9案公投估計，就是分成3個票匭，每3案1個票匭，共分成3個票匭投票。

以成案順序區分票匭

陳英鈐解釋，每一個投開票所的選民不超過1500人，若超過，將分設投開票所，只有少數投開票所會超過1500人；假設公投有6成投票率，就有900張票，乘以9案就有8100票，若放進同一個票匭一定會滿出來，所以要分幾個票匭投票。

至於哪些公投案會放在一個票匭，陳英鈐說，應是以成案先後順序區分，例如國民黨第1案反公汙空投，在10月2日的委員會就會確定是否成案。

另外，由於公投量爆增、連署書份數也超過中選會原先估計，陳英鈐也向政院求援，希望以第2預備金支應相關開支。

陳英鈐表示，中選會原本估計的公投經費，都是以20案預估，動支1878萬，但相關經費只估計到查對完成。但現在的公投提案數共有37案，尤其在第2階段花費更凶，中選會原核報的郵費也是以35萬連署書估算，但現在動輒有50萬、60萬份連署書，原先的經費是低估了；另外，包括公投案影本要租中華郵政貨櫃存放，相關費用也要另外估算。

電視辯論逾4500萬元

陳英鈐表示，光第2階段，若每案成立，單1案就要辦5場電視發表或辯論會，每場費用至少100萬元，9案就有45場，要在30天內辦完，平均1天要辦1.5場，費用至少4500萬元，因此中選會也要跟民眾預告，選前1個月將是「早也公投、晚也公投」。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，主計長朱澤民說，公投相關經費，中選會還沒有確定報上來，但只要有需求，政院都會同意以第2預備金支應。

(中國時報)