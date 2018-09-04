減稅大紅包 明年報稅每戶少繳2556元

2018年09月04日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

享受基本生活費綜所稅減免好康的門檻大幅下降！財政部宣布，將修正基本生活費用計算方式，排除薪資所得特別扣除額，納入身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資等4項特別扣除額，但因領薪水的上班族勢力龐大，新制預期有149.63萬戶受惠，明年5月報稅時每戶平均可少繳2556元綜所稅。以雙薪家庭養育2位國小學童推估，約可省下8640元綜所稅。

增加4項特別扣除額

財政部官員指出，除基本生活費的綜所稅減免制度改變外，因應主計總處公布家庭收支調查，每人可支配所得成長至28.42萬元，推估今年每人基本生活費的計算，較去年的16.6萬增加，將突破17萬元，但實際數字，還須視檢討情形確立，預計下月出爐，此外，育有幼兒的家庭，要記得幼兒學前扣除額今年起由每人2.5萬元，提升至12萬，這3項新制在明年5月申報所得稅時，都將適用，可以有效降低相關納稅人繳稅壓力。

《納保法》去年底上路，規範對於納稅人維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴的基本生活費用不得課稅，依現制每戶基本生活費是以「人頭」計算，報稅時，每戶可用16.6萬元乘以納稅人、配偶及申報受扶養親屬總人數後，超過免稅額、扣除額及薪資所得特別扣除額合計的總金額，就可從綜合所得的總額中減除。

賦稅署發言人吳蓮英說，檢討稅制時，學者認為薪資所得特別扣除額，具有薪資收入的必要費用性質，決定在新制中，排除薪資所得特別扣除額20萬，但納入身心障礙特別扣除額20萬、教育學費特別扣除額2.5萬、幼兒學前特別扣除額12萬以及儲蓄投資特別扣除額27萬。新制將於10月底前完成預告,今年底前公告。

學前扣除額增至12萬

對於外界質疑，這是否影響民眾生育意願，財政部官員指出，教育學費及幼兒學前等特別扣除額，本來就是為支應他們生活所需而設的扣除額，加上幼兒學前特別扣除額，今年已由每人2.5萬，提升至12萬，納稅人可減免的稅額更多。

KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，依財政部新制，將薪資扣除額排除後，受惠人數大幅增加，以一般雙薪家庭來說，原多要扶養親屬達7人以上，才能享受到《納保法》基本生活費的減免，現在只要2人就可受惠，且扶養人數愈多的民眾受惠程度愈大。

資誠會計師洪連盛進一步分析，新制可增加單薪多口家族及雙薪多口家族的實質減稅額，可謂一個立意良善的改變。但會計師指出，經試算有納稅人因薪資特別扣除額排除後，又無法適用基本生活費減免，應繳綜所稅不減反增。

(中國時報)