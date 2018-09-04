新聞透視－若用台灣 就不會有亞運17金

2018年09月04日 04:10 中國時報 楊家鑫

獨派推動的「東奧正名」公投連署昨日送件，再次攪動兩岸敏感神經。在蔡英文總統執政過半之際，獨派已然「按耐不住」，加上民共缺乏互信，此舉只會讓北京認為蔡政府在蓄意挑釁，兩岸關係將持續惡化。

剛以「中華台北」之名在亞運榮獲佳績的中華健兒們，也將面臨失去國際舞台的風險，日夜不輟的艱辛鍛鍊或將付諸流水，成為政治風暴下的無辜受害者。這一切的起因，不過是一小撮人的政治野心。

政治野心不該染指體壇

事實上，對於東奧公投案，民進黨中央並未表態支持，就連「務實台獨工作者」賴清德也曾公開表示，國際協議就是規定台灣參奧的名稱是「中華台北」。然而這一切都阻止不了獨派的一意孤行，前國手紀政昨日出席東奧正名記者會時表示，「奧運連難民隊都可以參加了，我們為什麼不能參加？」

坦白說，有些話明顯是「站著說話不腰疼」，參加公投連署的人，真的有為這些選手的前途思考過嗎？

那是他們的職業人生，是他們努力奮鬥的夢想，而這一切有可能葬送在追求政治野心的無關人士手中。

當心重演東亞青運惡夢

即使東奧正名公投通過，國際奧會也不會接受，此前早已將「不會核准名稱變動」的決議通知中華奧會。弄得不好，台灣的奧運參賽權可能被國際奧會取消，台灣或將被國際體壇遺棄，之前台中被取消東亞青運主辦權，就是一個警訊。

兩岸政治紛擾下，倒楣的往往是無辜百姓。中華健兒在今年亞運取得17金的史上第二佳成績，還出現F-16升空迎接這批運動健兒凱旋歸國的畫面，這一切都是以「中華台北」之名取得。

一旦公投通過，也只不過滿足一小撮人的政治野心，而中華健兒們將面臨失去國際舞台的風險，他們經年累月的辛苦鍛鍊也將全部白費、付諸流水。

(中國時報)