柯P警告 陸打壓將愈來愈強

東奧正名行動小組等團體3日將一箱箱的連署書送往中選會清點。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

民間發起2020東京奧運台灣正名公投案，台北市長柯文哲3日赴市議會總質詢，被問到東奧正名有新的進展，柯文哲說，這是由民間發動，他表示尊重，但這些都是被標籤化，大陸對台灣會打壓愈來愈強，最差的情況就是台灣不能參加東京奧運。

東京奧運台灣正名行動小組昨向中選會遞交52萬公投連署書，盼中華代表隊能用「台灣」名義參加2020年在日本東京舉辦的奧運會。

由於柯文哲日前搭公車上班途中，遇到東奧正名公投工作人員要求連署，雖然最後被隨扈出面擋住解圍，但柯文哲事後仍表示，人民有表達政治意見的權利，但同樣的，人民也有不表達政治意見的權利，他尊重民間發起的活動，但很不喜歡用暴力、脅迫或是叫囂方式要求人家表達政治意見。

當時柯文哲對於支不支持東奧正名未有正面回應，他僅表示，涉外事務，作為台北市長，在一個程度上，還是會以中央政府態度與基調為依歸。

至於是否因為擔心表態被外界貼上台獨的標籤，柯文哲解釋，這是國家一個很大問題，在政治上勤政、愛民、清廉、勤政，這種政治價值沒有人注意，卻每天在統獨上打轉，看了很討厭。

柯文哲昨到議會備詢，被民國黨議員徐世勳問到對東奧正名的看法，柯文哲回說，其實都是被標籤化，當然民間發動，他就表達尊重。

徐世勳追問，這項公投會不會影響運動員處境？或是未來參加賽事的機會？柯文哲說，大陸對台灣打壓是愈來愈強，像是東奧正名運動，大陸方面一定會有反制的手法，最差就是台灣不能參加東京奧運。

(中國時報)

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