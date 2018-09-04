孫立群憂參賽風險大增 紀政嗆哪這麼容易被嚇

行政院前發言人孫立群。（本報資料照片）

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中國時報
林勁傑／台北報導

行政院前發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長，他表示，不樂見「東奧正名」推動，「對選手參賽有風險，都不希望它發生」。公投領銜人、前奧運國手紀政昨表示，2016年里約奧運，有兩個隊伍拿奧會五環旗相關隊旗，一個是「難民隊」，一個就是「中華台北」隊，「連難民都可以參加了，國際奧委會有什麼權利能夠把我們的選手驅逐在奧運會門外？」

2020東奧台灣正名公投行動聯盟昨日送交52萬份6688份連署書至中選會。紀政出席「東奧正名」公投連署書送件記者會時，感謝所有參與連署的志工與民眾，並喊話11月24日大選當天，公投一定要突破4分之1門檻。

東奧正名行動聯盟稱，8月6日至當月底最後25天內衝出超過40萬份連署書，遠超過法定門檻及原先設定的34萬份安全目標。

國民黨籍的孫立群表示，他擔憂東奧正名的公投可能影響我運動員參賽空間。紀政受訪時表示，2016年里約奧運，有2個隊伍拿著跟奧會五環旗相關的會旗，一個是難民隊，另一個則是中華台北代表隊，連難民都可以參加了，國際奧委會有什麼權利能把我們的選手驅逐在奧運會門外？

至於再進一步追問，是否擔心一旦正名「台灣隊」，2020年東京奧運國際奧委會可能一氣之下連中華台北也不讓我們選手參加？紀政則一連反問，「我們這麼容易被嚇到嗎？有可能嗎？連難民隊都可以參加了，我們為什麼不可以參加？」紀政還強調，若11月24日的公投能夠順利通過，照理說是政府應要求中華奧委會要到國際奧委會(IOC)去申請；「最壞的，我們就是中華台北」。她說，不要忘記，國際奧委會有206個會員，裡面一定會有我們的朋友。

昨早不到9點，400多箱連署書就擺放在中選會所在中央聯合辦公大樓南棟門口。中選會接收後清點並剔除不符規定的聯署書。民進黨台北市長參選人姚文智、無黨籍台北市長參選人李錫錕以及現任監委張武修也到場聲援。

(中國時報)

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