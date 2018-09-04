大量抄寫清查 死人、字跡類似全刪除

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中國時報
／台北報導

中選會近日初步清點公投連署人名冊發現有大量抄寫，疑似有偽造情事。昨與跨部會討論獲致共識，中選會主委陳英鈐表示，會中決議公投案連署書有大量抄寫情事應予刪除、各戶所也要成立「大量抄寫判定小組」判定連署書是否為大量抄寫；另外，涉犯偽造連署的刑事告發，將由中選會統一處理。

中選會昨邀集內政部、警政署刑事警察局、法務部調查局及各直轄市、縣市政府民政局處首長，就加強全國性公投查對程序及判斷原則等事項開會。主持會議的陳英鈐表示，與會高度共識，大量抄寫「此風不可長」，破壞民主根基，如果大量抄寫可行，少數人關起門來隨便抄一抄就可以成案，那1案動輒花費上億元，令人心痛，而且是作弊來的，所以決定依法勿枉勿縱，全面徹查。

中選會對於大量抄寫的判斷有4項原則，包括參酌連署前死亡、遷出國外、未曾住過、重複簽署、喪失國籍及名字不符或改身分證統一編號後仍寫原名或原編號等情事，併同考量；1冊內連續多張簽名字跡類似；1冊內連續多張筆跡墨色、濃淡相似；簽名外觀顯然可辨識為偽造。

對於判斷的公信力問題，陳英鈐說，相關行為是行政審查，不需要刑事鑑定、或筆跡鑑定專家，相信戶政人員都有專業判斷能力。雖然連署人姓名不同，但有些是同姓、或名字中有一個字相同，如果姓名中有大量相同筆跡，幾乎就可斷定就是大量抄寫。

(中國時報)

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