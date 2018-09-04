藍籲中選會 盡速完成二階段審查

2018年09月04日 04:10 中國時報 王正寧 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

國民黨日前送交「反空汙、反核食、反深澳燃煤電廠」等3公投提案，因3案連署書出現筆跡相同、大量抄寫情況，且有早已死亡民眾參與連署情形，台聯至台北地檢署告發國民黨主席吳敦義涉嫌偽造文書、違反公投法。國民黨反批這是完全荒謬且沒有法律常識的選舉行為，十足的政治作秀，國民黨不予回應。

國民黨發言人洪孟楷則是再次向中選會喊話，盡速依法行政、盡速審查二階段連署書，突破門檻後就該盡速公告選舉後續事務，不要有任何政治勢力的介入，給民眾有直接民權表達的機會。

國民黨8月27日前往中選會，遞出「反空汙、反核食、反深澳燃煤電廠」3項公投連署書，總計有145萬6966份連署書癱瘓中選會。後來中選會釋出清點後，發現出現高度異常，不僅筆跡相同、大量抄寫，更有早已死亡的民眾參與連署，還「建議」檢調偵辦，中選會會全力配合。

其實，早在2007年民進黨發起追討黨產連署時，類似的情況就曾經發生過，當時中選會的做法，只是將違規的連署剔除而已。中選會先是上綱到偽造文書、違反公投法，如今再決議成立「大量抄寫判定小組」檢視，公投案拼年底與九合一大選合併恐受到延誤。

面對中選會動作頻頻，洪孟楷呼籲中選會，應該盡速依法行政、完成二階段連署書的審查，連署如果突破門檻後就該盡速公告選舉後續事務，不要有任何政治勢力的介入，給民眾有直接民權表達的機會。

(中國時報)