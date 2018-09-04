重提器官移植 柯要揪藏鏡人

2018年09月04日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書，近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」3日刊登廣告，直指柯文哲帶病人到大陸器官移植，且確知所有器官都來自法輪功，作家吳祥輝更於臉書發文「柯文哲的死期到了」。柯文哲除考慮提告，並批吳只是打手，要查出後面出錢(下廣告)的是誰！

炒舊案 出版社大買廣告

《屠殺》先前在國外出版時，曾在台灣政壇引起軒然大波，如今出版社大動作買廣告，再度引發熱議，柯文哲3日前往北市忠烈祠主持秋祭大典時表示，4年前電視辯論會，在最後一秒把作者澄清信函拿出來證明清白，他還說，器官移植是很專業的東西，這都很好查，醫界很小，問器官移植醫生都知道。

柯文哲表示，那報導是不對的，當時作者說再版會修改，但問題書賣得很爛不會再版，他們就拿沒有改的中文版出來，他已跟法務局長討論要提告。

《屠殺》在台灣由蝴蝶蘭出版，吳祥輝即蝴蝶蘭文創負責人，廣告也有吳簽名，且吳祥輝昨一早就在臉書PO文「柯文哲的死期到了，晚一步您就買不到報紙了，快衝出去買，愛您喔」。

柯喊話 去追背後出資者

柯文哲說，吳祥輝是打手，拿錢辦事，更向媒體喊話「你們去追背後出錢是誰！吳隨即也在臉書反嗆「柯市長到現在還在打屁，轉移焦點！」、「歡迎助印，要助印的請先留言」；更大方留下聯絡電話，開戰意味濃厚。

昨天柯文哲赴議會備詢時，再度被問到是否當器官移植掮客，並為了拿到好器官，陪大陸高官喝酒、唱歌相關議題，他也澄清醫界很小，問一問就知道是真是假了，至於是否曾說過所有器官都來自法輪功？柯回說，這個當然沒有講過，大陸有用死刑犯，但跟全部來自法輪功不太一樣。

柯文哲也表示，這是典型的抹黑、泥巴戰，考驗全國人民的智商，錢太多用來鞏固基本盤的打法；至於是否要對吳提告，柯則稱，要再討論是否理會這種利用訴訟當選舉干擾戰術的作法。

不過，吳事後表示，「2014年柯陣營散播有關《屠殺》一書和作者信的資訊，多是斷章取義，請勿散播，以免觸法；並指所有柯陣營和作者往來的信都已獲得正式授權出版」，企圖回擊柯陣營說法。

(中國時報)