外界質疑 金主可能是民進黨

2018年09月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲4年前曾被《屠殺》一書暗指涉入大陸器官買賣，遭藍營對手緊咬，最後柯出示作者回函自清，風波才平息，如今輪到「柯黑作家」吳祥輝在親綠媒體大動作刊登廣告，舊案重提；引發關注的是，柯文哲才剛放話要揪出背後主導者，民進黨議員王威中隨即發文譴責「自己人」，事後又急撤文章，引發外界聯想。

柯文哲2014年身陷器官買賣風波，對手逮到機會狂打，當時國民黨參選人連勝文在辯論會上也要柯說清楚，不料，柯絕地大反攻，當場出示《屠殺》作者葛特曼的律師回函證明自己清白，並反批國民黨明知是假的，竟持續攻擊抹黑，事後輿論一面倒支持柯。

如今《屠殺》將在台灣發行，舊案又浮上檯面，出版社「蝴蝶蘭文創」3日在親綠媒體刊登全版廣告，出版社負責人、柯黑作家吳祥輝更在臉書發文「柯文哲的死期到了」，引發各界議論。

值得關注的是，柯文哲昨上午推測吳祥輝應只是打手，背後另有金主買廣告。隨後民進黨議員王威中就在臉書發文痛批，「難道我們已經不會堂堂正正對決了嗎？」認為此舉「犧牲的是整個黨的形象」，文章一出被解讀為「對號入座」，王也急忙撤下文章，讓外界更加質疑背後金主可能是民進黨。

對此，王威中昨出面解釋，他刪文不是受到黨內壓力，而是擔心文章內容可能讓人連想到跟民進黨有關，怕自己用字遣詞造成誤解才撤文。他強調，這件事與民進黨一點關係都沒有，吳祥輝是民間熱心友人，應對自己的行為負責，不要連累到民進黨，盼選舉能回到正軌。

(中國時報)