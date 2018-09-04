蔡賴合體挺姚 堅持改革

2018年09月04日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨輔選列車「百工百業挺改革」台北場於昨晚登場，身兼黨主席的蔡英文總統及行政院長賴清德齊聚，為民進黨台北市長候選人姚文智輔選。姚前天在木柵市場遭支持軍公教的攤商嗆聲，賴揆也替姚說情，表示那位批評者應該伸出手，給姚加油、給蔡英文鼓勵，「若不是蔡英文堅持改革，不只是以後的人領不到，現在的人也領不到。」

蔡、賴昨晚合體並全力替姚輔選。蔡英文一出現，受到民眾擁戴，姚文智則在一旁陪同跟隨；賴出場時，全程牽著姚文智的手，接受群眾歡呼，現場也高喊「姚文智凍蒜，賴清德加油！」

姚文智昨致詞強調，他作為國家首都的候選人，感到很驕傲；每次失志時就會有個聲音告訴他，台灣的價值不能放棄，「姚文智除非戰死，絕不投降！」並強調將取得最後勝利，在台北實踐「綠色執政，品質保證」。

賴清德昨天是首次替姚輔選，力讚他在這場選舉「不只是勇敢承擔，還打死不退」，只要大家全力支持，姚一定會高票當選。他也特別提到，姚文智去菜市場拜票卻被批評，他聽到了覺得很不捨，因為社會對年金改革有很多誤解。

賴清德說，蔡英文有使命感，看到的不是選舉，而是如何讓人民在這塊土地上安居樂業；年金改革成功後，行政院沒有使用任何剩下的一角銀，百分之百都投入軍公教的退休基金，從明年開始，政院還編1000億元分十年投入基金。

賴清德說，這是為了現在、未來退休的軍公教，都可以領到退休金，安心退休過生活，「年金沒破產，現在領退休金的人繼續領得到，難道不是嗎？」他強調，不是現在領的人受益，未來領退休金的人也受益，國家也不會被拖累。

蔡英文昨致詞除了細數民進黨執政政績，也表示現在很多黨內有經驗、有能力的幹部，已經各就各位，到姚的團隊幫忙，「全黨上下一心，不分派系，不分你我來打贏選戰。」

蔡英文稱讚姚最近表現「越來越好」，很多人都跟她說，看見姚文智的誠懇，「他可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變」。

(中國時報)