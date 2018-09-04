璩美鳳高雄拜票 24小時直播

無黨籍高雄市長參選人璩美鳳3日從一心一路1號出發將走遍高雄各區，網路24小時直播直到投票結束。圖為她展示行動總部巴士底層的休息空間。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

自稱「統一女俠」的無黨籍高雄市長參選人璩美鳳出奇招，3日起在網路24小時直播，一連81天直到投票日，實境播送宛如電影《楚門的世界》，她揚言「走到哪、睡到哪」，一度打算借派出所洗澡，警方為避免行政不中立，連忙勸退。

璩美鳳靠行腳直播「與市民在一起」，高雄市區主要道路從南到北是「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」，依序走完再到原縣區。她3日上午從一心一路1號出發，不料，竟是家網咖，一大早還沒開。

她以1輛遊覽車充當行動競選總部，晚上就睡在遊覽車上，除了如廁、洗澡外皆同步網路直播，原本還打算借派出所洗澡，順便讓網友知道警察24小時值勤的辛苦，但警方告知不方便，恐有行政不中立疑慮，只好改向店家借廁所盥洗。

璩美鳳說，要靠2條腿深入了解民間隱痛疾苦，昨天果然挨家挨戶拜訪，隨行工作人員計算，平均400公尺要走1個多小時，遇到熱情的民眾，她乾脆坐下來一起泡茶聊天、陪小女孩畫畫，天南地北聊高雄經濟、教育、空汙、交通等議題。

走到日前豪雨坍塌處，璩美鳳拿起手機打給高市工務局，更嘗試聯絡代理市長許立明詢問搶修進度，噱頭十足；中午在網紅「麵線妹」家開的店吃麵線，但事後工作人員才發現「麵線妹」是陳其邁競選總部發言人，「難怪那麼眼熟！」

頂著南台灣豔陽一整天，璩美鳳難掩疲累，但直說高雄人的熱情讓她很感動，素未謀面也願意和她聊高雄的未來，讓她更堅信站出來親身握手比狂印競選傳單、掛看板有效，握手的溫度、力道騙不了人，真心實在。

(中國時報)

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