無黨籍參選里長創新高

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中國時報
、呂研庭／綜合報導

年底九合一大選登記結束，高雄基層里長共1713人登記角逐，其中1323人以無黨籍參選，比例高達7成7，持藍綠政黨推薦書的里長參選人數逐年減少，基層里長坦言，選舉靠服務，里民厭倦藍綠惡鬥，反而掛無黨籍參選比較好；民進黨在嘉義縣執政17年，下屆村里長參選登記竟出現沒人掛民進黨籍參選，十分罕見。

2010年選舉，高雄市持民進黨推薦書的里長參選人共184人、國民黨397人；2014年民進黨245人、國民黨214人；今年則為民進黨216人、國民黨172人、台聯1人、左翼聯盟1人，藍綠皆明顯減少，多數人即使有加入政黨，也寧可掛無黨籍參選。

綠油油的嘉義縣本屆村里長還有19人登記民進黨、28人登記國民黨，下屆村里長參選人插綠旗的連1個都沒有。「現在用什麼黨選都沒用！」林園區里長聯誼會主席、王公里長洪進財坦言，曾考慮改以無黨籍參選，但想想既已加入民進黨，未掛黨籍恐遭人非議，最後仍決定披綠袍，但他強調，不分藍綠，許多里長都評估無黨籍較好選。

鳳山誠德里長楊弼勝也認為不該再被藍綠綁架，他已2屆以無黨籍參選，他說，里長必須和議員結合爭取建設，朋友越多越好，掛黨籍反而綁手綁腳！

1名里長參選人出身深綠家庭，卻以無黨籍參選，接受記者採訪時，他原本很開心有曝光機會，不料一聽到要問為何不掛民進黨籍，竟連忙揮手說：「大環境這麼差，拜託別寫我是民進黨的，否則我就不必選了！」

嘉義縣欲爭取連任的陳姓村長說「上面不知道下面的痛」，指大環境太惡劣，掛什麼黨籍都有人嫌，畢竟村里長是最基層的公僕「要人人好」，乾脆不要掛比較好選。

陳姓村長最不滿的是，這次村里長代表登記費5萬元，其中4萬元不能退，已讓大家考慮再三，加上又傳出黨籍幹部說基層較會買票，因有連坐處分，多收的登記費要用來繳罰款，對黨把責任丟給基層，村長怒批是什麼邏輯？推測因此大家寧可不掛綠旗參選。

(中國時報)

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