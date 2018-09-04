忠烈祠秋祭 英菊賴沒唱國歌

2018年09月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

昨天是九三軍人節，蔡英文總統偕五院院長在忠烈祠舉行「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，奏國歌時，蔡英文總統，副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等首長皆未開口唱國歌，引發爭議。國民黨發言人洪孟楷批評，蔡英文等人在此重要時刻選擇閉口，還當什麼中華民國總統？

八百壯士「遍地開花」致敬

秋祭忠烈殉職人員典禮昨天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統親臨主祭，陳建仁、賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。

為防止群眾前往抗議，今年秋祭場外再度以路障圍出「意見表達區」，但現場未見抗議民眾，退休軍人團體八百壯士昨天在全台各地舉行「遍地開花」向軍人致敬活動，台北場活動地點在中山堂，也未前往忠烈祠抗爭。

過去在馬政府時代，奏國歌時，無論主祭或陪祭者，都會開口大聲唱，但昨天包括蔡英文，陳菊、賴清德和立法院長蘇嘉全等首長都未開口，只有國安會祕書長李大維等少數官員，以及其他中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等與祭人員開口唱國歌。

總統未唱國歌畫面播出後，洪孟楷表示，過去包括2015選前國慶日、2016就職、2017元旦，蔡英文在這些場合中都開口大唱國歌，即使國歌一開始有「三民主義、吾黨所宗」等語，蔡英文使用「技術性規避」，但至少展現愛國之心，也是對國旗、國歌的重視，這是基本原則。

洪孟楷批「技術性規避」

但在昨天秋祭陣亡將士時，洪孟楷質疑，蔡英文卻選擇閉口，連技術性規避都省略，還當什麼中華民國總統？享有中華民國全體國民納稅錢伺候？

洪孟楷說，「唱國歌」在民主國家裡，是再正常不過的事，卻被民進黨政府忽略；他質疑，蔡英文是否隨民調高低選擇開口閉口？如果因為年底選舉就越往獨派靠攏，恐怕只會把自己的執政路越走萎縮，更不得民心。他強調，無論黨派立場為何，在面對國旗國歌時都不能尊重，那別人又怎麼會在乎、重視你呢？不敢捍衛這點的人，實在沒資格擔任最高領導職務。

(中國時報)