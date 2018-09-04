美簽遭刁難 傅崐萁不屑再去

對於赴美參加僑界活動申請簽證遭美國拒絕，花蓮縣長傅崐萁3日在立法院召開「真假台旅法，AIT打臉川普」記者會，對於美國AIT跟美國政府以「粗暴方式」對待，表達嚴正抗議，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去！」（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

花蓮縣長傅崐萁昨再度控訴，上周原訂赴美參加僑界活動，但申請簽證時，遭美國在台協會（AIT）以「粗暴方式」刁難，針對性非常強烈，因此他表明「不屑再到美國」。AIT昨回應，簽證官在裁定是否核發簽證時，無關政治立場傾向，並呼籲申請簽證前先上官網查明。

要求10年前作廢護照

傅崐萁上周原訂受「全美台灣同鄉聯誼會」邀請出席年會並公開發表演講，但在出發前3天，AIT要求他提供10年前作廢護照，及出發前2天，要求他提供過去20年司法案件的正本及翻譯英文文件，他昨在立法院召開記者會表達嚴正抗議，並提供他過去出入境記者證明書，其中記載他最近一次赴美時間是在2007年8月。

對此行申請簽證被AIT要求2次補件主因，傅崐萁說，「幕後黑手昭然若揭」，與他反對軍購案立場有關。他過去赴美國多次，從未受到如此要求，此次「針對性非常強烈」，到底幕後黑手為何？留待外界思考。

幕後黑手昭然若揭

傅崐萁以他無法赴美為例，藉此強調《台旅法》遭打臉。傅說，連更大、更高的官員都可互訪，（美國）對台基層官員卻如此（刁難）態度，非常清楚美國「表面一套，實際另一套」，是完全不可信的友邦。

至於決定不補件的原因，傅崐萁強調，這很明顯侵犯台灣內政，「我當然嚴正拒絕，美國人憑什麼來審查我這些資料？」是否往後若川普申請來台，要將他所有過往不堪的事，翻譯成中文正本，送到台灣審查？

AIT回應:簽證申請都平等

面對傅再次指控，AIT一改此前簡短回應。AIT發言人孟雨荷 （Amanda Mansour）表示， 簽證申請者依法都是平等的，在美國或台灣曾有犯罪紀錄的申請者，在申請簽證前，都必須提供不起訴證明的相關文件，通常文件須以英文提供。孟雨荷強調，簽證官在裁決是否核發簽證時，並不會要求或考慮政治傾向（political affiliation）；她並附上官網呼籲，請申請者事先了解簽證所需合格文件。

(中國時報)

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