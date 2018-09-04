反去中課綱 學者設平台自己教

2018年09月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

由嘉義大學歷史系教授吳昆財發起的「反去中歷史課綱連署」到3日甫滿10天，連署人數即將破萬。吳昆財和友人集思廣益，進一步提出「三自運動」構想，希望成立一個歷史教學網路平台，把教育部不教的中國歷史「自己救、自己寫、自己教」，由有心的歷史教師來上課；但他也強調這一定要集合眾人之力，不是他一人能做到。

「反去中歷史課綱連署」（https://goo.gl/PfVpzU）8月23日晚間才在臉書上發起小型連署，到3日下午已有9400多人支持。吳昆財說每天都接到電話問連署的事情，支持者廣及三大洲，包括美國哥倫比亞大學教授李峰、芝加哥大學教授汪志雄、南加大神經心理學終身教授李眉、普渡大學電子工程系教授林本銘等；國內中研院院士何大安、中研院中國文哲研究所李明輝及林月惠也參與；另外公私立大學都有教授共襄盛舉。

不只學界，和信醫院主治大夫楊聯炎、故宮指導委員朱惠良、德來泰山修女院院長陳蜀霞，以及消防署、船運界、旅行社、餐飲業等各行各業都有民眾參加連署。

吳昆財說，這次連署讓他理解到十步之內必有認同者，他們只是沈潛不語，愛國之心依然炙熱，能引起這麼多人支持，實在是社會上仍有一股正義、正氣！

「民氣可用，課綱之怒已經延燒到點、線、面！」吳昆財說，他和朋友討論，想要提出一個「三自運動」：自己的課綱自己救，自己的課本自己寫，自己的課本自己教。

「去年國文課綱連署有120位教授，我們這份連署的教授絕對超過100人！還有許多建中、北一女中、師大附中等高中的歷史教師，有現任也有退休，這是很珍貴的資源。」他希望除了舉辦連署，也能夠成立一個歷史教學平台，把中國歷史的脈絡好好地傳承下去。

(中國時報)