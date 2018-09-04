義重三軍 李棟樑「史上最拚理事長」

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中國時報
／台北報導

在「軍友社」理事長李棟樑的安排下，今年國軍楷模75人、海巡署5位楷模，將於10月分兩批赴日旅遊，這項敬軍活動連續辦4年，均由李棟樑自掏腰包招待。李棟樑擔任軍友社理事長後，每年捐款2000萬勞軍，4年已捐8000萬，國防部長嚴德發以「義重三軍」四字，形容李棟樑愛護照顧軍人的真誠。

嚴德發說，李棟樑上任第2年，向國防部表達，希望以企業的力量，榮耀國軍官兵，在九三軍人節時機，讓國軍楷模可以出國旅遊。更考量高山偏遠地區戍守官兵，又加碼再提供5個名額，讓基層官兵也可出國旅遊，迄今計203人。此外，李棟樑迄今勞軍逾500場，曾一天去5個空軍基地，等於全台繞一圈。嚴德發曾為文表示，李棟樑被媒體譽為「史上最拚的理事長」。

李棟樑每年三節都會去五指山「辦桌」與官兵會餐。他已去過五指山國軍公墓11次，前國防部長馮世寬亦在臉書留言表示，一般人都避開這種地方，李棟樑卻經常去，令人相當欽佩。

馮世寬在臉書指出，李棟樑用自己的錢，上山下海、外島離島，去慰勞官兵，去年過年前，在五指山公墓，李棟樑設宴款待駐守官兵，他感動之餘，取消預定行程，參加這個餐會。

李棟樑說，他早年曾在越南經商，歷經退出聯合國，越共取得政權及撤僑等驚心動魄歲月，在逃難時先安排同仁坐上班機回台，手上最後一張機票也給了隨扈，他則是最後離開，並在外國友人協助下才取得飛往巴黎機場的機票，輾轉回到台灣，讓他深刻體悟軍人保國衛民的重要。

(中國時報)

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