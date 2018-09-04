元大銀逆轉得標 南山不服

2018年09月04日 04:11 中國時報 洪凱音 、 王莫昀 、 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

元大銀行昨以82.01億元總價，標下台北市仁愛、復興路口「原空軍官兵活動中心」70年地上權案，溢價率123％取得精華地，創今年以來最高金額標案紀錄，無疑替房市打了強心針，但現場氣氛沒有歡呼四起，原本勢在必得南山人壽「含淚」表達不滿，挑明現場開標程序不符投標須知的規定，南山人壽將保留法律權利、研擬後續處理措施。

總價82億 創今年新高

這塊地上權案底價為36.7293億元，設定為地上權存續期間70年，地租年息率4.5％；除了南山人壽外，新光、全球及富邦等壽險公司都參與這次競標，沒想到拍板定案前殺出「程咬金」，元大銀行以總價82.01億元得標，不僅每坪權利金約720萬元創下新高，峰迴路轉的劇情，也是台灣開標史上頭一遭。

根據參與開標的壽險主管表示，依照開標程序的投標須知規定，標單必須於昨下午1點半前投遞到指定郵局信箱（三張犁），而隨後國庫署主持開標流程時，也明確宣布總計有4封標單，排序最後的南山人壽，以出價逾75億元成為最高投標人，勢在必得的南山人壽甚至準備新聞稿宣布好消息，沒想到現場的元大銀行代表卻表達，「怎麼沒看到於規定時間內寄出的標單?」

郵局疏失 惹程序爭議

主管透露，開標流程臨時「喊卡」，一行人再赴郵局，才找到「被遺落的標單」，雖然郵局稍晚坦承作業疏失，但中間過程峰迴路轉、引人遐想，才會造成爭議。財政部官員強調，經查證，元大銀標單於8月31日便投入指定的三張犁郵局信箱，一切合法，符合程序，只是郵局疏失一度造成誤解。他私下直言，2標差了6.4億多，這麼大的金額，不容開玩笑，當然也不可能有官員敢獨厚那家業者。至於若南山覺得有程序爭議，可提出行政救濟，若行政法院判決應由南山得標，財政部將把差額列入國庫損失，不排除向郵局求償。

元大銀行表示，以82.01億元取得空軍官兵活動中心地上權是委請鑑價公司鑑價，加上元大以資金成本設算出的結果，未來擬作銀行總部營運之用。

元大銀行進一步解釋，目前總行各部門人數眾多、分散在不同大樓辦公，該地點營建面積達1.2萬坪以上，不僅符合未來業務、人員整體發展，距離元大金控、元大證券等大樓，都在2公里之內，有集中辦公、整合與提升管理的效能。

(中國時報)