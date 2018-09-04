長照扣除額 10月送政院

台灣邁入老年化社會，財政部擬修《所得稅法》增列長照扣除額。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

財政部積極檢討綜所稅扣除額稅改方案，財政部官員透露，立委提出眾多方案中，目前以長照扣除額較有共識，但長照扣除額是否能達到立委提案的20萬至36萬元，外界爭議尚多，近期將會積極整合意見。另號稱「林若亞條款」的薪資所得核實減除部分，原本委外研究提出的增列差旅費、行車油費、治裝費、助理費等7大核實扣除項目，官員透露，納入項目應只減不增，質疑聲浪大的助理費最可能排除。

面對日本等銀髮人口較多國家，將長照險納入稅收特別扣除額，金額約達2、3萬元，財政部官員指出，依現制，國內民眾投保即享2.4萬元的保險費扣除額，故不打算增設長照保險扣除額，但擬增列長照扣除額。

官員指出，若確定新增長照扣除額，不論請外籍或本勞看護，或住宿長照養護機構，都有機會用到這項扣除額，只是若將雇用外佣等費用全數納入，金額太過龐大，為此將設立標準考量金額合理性，配合國家的長照政策來制定，避免稅損大幅增加。最快10月初將全案送交行政院，10月中送立法院審議。

政大副教授陳國樑建議，長照扣除額應分成兩大領域檢討，在就醫部分，應在現有醫藥及生育費列舉扣除額的範圍，擴大增列長照醫療相關扣除額，至於照顧老人的日常生活起居支出，另再設立扣除額。

此外，薪資所得核實減除部分，財政部委外研究報告建議增列差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工或商或公會會費、助理費、職業上工具支出等7大核實扣除項目；官員指出，經多次會議討論，除助理費爭議最大將排除外，目前較有可能列入治裝費、職業上工具支出等項目，但認定上須有一定規範，避免過度浮濫。

(中國時報)

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