減稅不夠徹底 說是紅包差得遠

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中國時報
／台北報導

財政部再發放減稅紅包！財政部正研議，修改基本生活費用計算方式，將薪資所得特別扣除額排除，政大財政系副教授陳國樑認為，探究施行細節，做法實「為德不卒」，因為眾多家庭可能一年省下幾千元，但恐傷及有身心障礙、學齡前或大專以上子女的家庭，「發紅包」還差得遠。

《納保法》新制實施後，陳國樑認為，財政部稅損有限，一般薪資所得的家庭可以受益，但卻傷及沒有薪資所得、家有身心障礙以及學齡前子女的利益，這樣的政策作法划得來嗎?要減稅就該徹底一點。

中國科技大學商學院長曾巨威則認為，政府選在縣市長選前公布減稅紅包，有選舉綁樁之嫌，減輕薪資階級的稅負壓力，政策方向正確，但理由的正當性不足，接下來第二波的稅制改革，才是真正的挑戰。

陳國樑建議，最低基本生活費應納入《所得稅法》，可由立法院監督，取代綜所稅免稅額的功能，才能一勞永逸。

中經院昨公布最新台灣採購經理人指數（PMI）調查結果，8月PMI微跌0.1個百分點、來到56％，為去年2月以來最慢的擴張速度；中華經濟研究院院長吳中書表示，國內經濟接下來將處於不確定狀況，各國景氣預測也較不明朗，因此，財政部發出減稅紅包，不僅可舒緩不確定因素，對內需也提供一定的支撐效果。

(中國時報)

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