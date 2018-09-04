華航罷工落幕 何煖軒欣慰

過去5年大專以上學歷社會新鮮人，約4成5曾在畢業後1年內換過工作，男性稍微比女性穩定。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

兩個月前桃園機師工會發起合法罷工投票風波，甚至要在中秋節當天罷工，上月底勞資雙方達成協議，中止罷工行動。中華航空董事長何煖軒昨（3）日發出一封信給華航同仁，樂見事件圓滿落幕，首度表示感到欣慰。

何煖軒感謝談判團隊，以公司長遠發展為重，不畏譏謗頂住壓力，並取得階段性的談判成果，特別要嘉許公司行政團隊在極短時間內，針對罷工情境運籌出具體有力的營運應變方案，並不斷提醒勞方尊重公眾權益及公司內部治理立場，樹立了極佳的勞資互動典範。

另外，何煖軒表示，大部分員工都是中立溫和的，罷工鼓吹者也許口號激情言詞犀利，但內容的務實與合理與否，才是大部分員工所關心的， 特別是一批力挺華航的機師同仁，面對強大的同儕壓力，願在關鍵時刻伸手應援，甚至表明「無條件出勤」，展現了華航飛行員，繼承於前輩的精神，擦亮華航機師令人尊重的招牌，都是華航拓展版圖的重要骨幹。

何煖軒重申，交通運輸業尤其是航空業，對國人而言有重要的公共性，勞資衝突絕不能一再影響無辜乘客與大眾權益，否則勞資都必須共同面對社會的反彈，期盼公部門拿出魄力，務實思考航空業罷工相關行政配套，必須好好向先進國家學習，才不負國民所託。期盼未來勞資繼續理性溝通，讓激情的言論逐漸走向務實、理性、互諒及尊重法治。

(中國時報)

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