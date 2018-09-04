能待滿1年 企業就偷笑了 首份工作穩定度 男高於女

2018年09月04日 01:00 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

企業徵才，最希望找到穩定性高的員工。據勞動部最新調查，過去5年大專以上學歷的社會新鮮人，大約4成5曾在畢業後1年內換過工作，而男性稍微比女性穩定，換工作比率減少7個百分點；這也代表，男性社會新鮮人對第一份工作的黏著度，比女性略高。

勞動部彙整過去5年大專以上學歷社會新鮮人，畢業1年後就業情況，發現70.9萬人在畢業後第一年就找到工作，且1年內都不曾換過工作的比率有55.11％。以學歷分析，碩士的社會新鮮人最穩定，有超過6成的人在工作畢業後1年不曾換過工作，而大學最不穩定，不曾換工作的比率最低、為53.53％。

以性別來看，男性社會新鮮人大多因為兵役問題，在畢業後首年投入職場的人數僅23.4萬人，其中在這1年間不曾換過工作的占59.48％，而在40.52％曾換過工作的人中，平均做過2.66個工作（含目前工作）。

女性新鮮人在畢業首年投入職場人數較高，有47.5萬人，人數是男性的兩倍，但不曾換過工作比率僅52.95％，較男性減少7個百分點，而在47.05％曾換過工作的人，平均做過2.7個工作，也比男性略高。

人力銀行業者、yes123求職網發言人楊宗斌解釋，其實這跟台灣男、女一開始在大專求學時，選擇科系差異有關，男性多選擇理工科，從事科技業人數較多、波動相對較低；而女性多選擇文組，選擇進入服務業比例高，而服務業流動率較高，間接影響男、女的工作穩定度。

楊宗斌分析，社會新鮮人離職原因，主要以「薪資跟工作量不成正比」高達4成最多，其他原因還包括學不到東西、工作壓力大、以及工作內容跟想像不符。

楊宗斌指出，yes123之前調查發現，今年新鮮人對一份工作，至少想做16.2個月，等於先累積「一年半」左右工作經歷，但從企業端來看，卻不是這麼一回事。過去企業人資、用人主管都認為，一份工作要做滿3年才能代表是穩定的工作記錄，但現在只要在應徵履歷上看到「滿1年」，企業就認可這工作記錄，對新鮮人任職期望值下修，預期超過一半新鮮人，待不到3個月。

(中國時報)