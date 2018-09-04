灑狗血情節直逼八點檔 美麗華爭產 黃世昌告弟敗訴

2018年09月04日 01:00 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

美麗華黃氏家族

美麗華集團創辦人黃杏中過世後，爆發子女爭產風波。長子黃世昌對弟弟黃世杰及妹妹黃秋香提告，主張父親當年因中風精神衰退，要求弟和妹將所受贈的664萬多股份返還。台北地院依黃杏中曾在家族會議中指「大家有的心胸放寬一點，不要心胸跟鳥一樣」等語，證明他轉讓股份時沒有意識錯亂，判決黃世昌敗訴、股份不須返還。全案可上訴。

意識未錯亂 轉移股份

擁有美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等上千億事業的美麗華集團，創辦人黃杏中2008年腦血栓中風，2015年過世後由二兒子黃世杰接班，長子黃世昌因此與弟、妹間爆多起官司，黃世昌主張原本父親名下共664萬8000股份被2人不當轉移，要求返還。

弟弟黃世杰表示，2013年間，父親與他簽訂股份贈與及買賣契約，他也匯了數千萬給父親，進行股份轉移，父親當時意識清楚；妹妹黃秋香也說，2014年父親精神狀況良好的情況下，將150萬股份出售轉讓給她，她隔年才辦理過戶。

會議錄音檔 充滿感慨

北院審理過程中，也意外讓黃杏中生前在家族會議的內容曝光，他說：「我一生喔，看這些孩子這樣喔、很會計較」、「我剩一點你們拿來分一分，分完，我就空空來，空空去你們才會甘心」、「我現在股份剩一點點而已、等我眼睛閉上，你們再分」，言談中充滿感慨。

果不其然，近年來，黃世昌與黃世杰間衝突愈演愈烈，兄弟鬩牆浮上檯面。

要求過戶 創辦人斥子

北院佐以這份2013年7月2日黃杏中在家族會議錄音，認定他當時意識相當清楚，能明確陳述表達意見，就家族財產事宜與他人對話商議，甚至他還對黃世昌要求過戶股份回應「什麼你賺的，你給我分多少去你知道嗎？我的錢你給我分多少去你知道嗎？」

法官審酌相關證據，認定黃杏中在2013及2014年間轉讓美麗華股份時，並非是在無意識或心智缺陷下，被黃世杰、黃秋香偽造相關文書而做出違反他本意的決定，判決黃世昌敗訴。

此外，黃世昌另提刑事告訴，自訴弟弟黃世杰與妹妹黃秋香涉嫌盜蓋他印章部分，今年8月初，台北地院依偽造文書罪判黃世杰徒刑4月、可易科罰金；黃秋香則獲判無罪。

(中國時報)