新聞透視－灑狗血情節 直逼八點檔鄉土劇

2018年09月04日 01:00 中國時報 胡欣男

美麗華黃家近年紛爭不斷，豪門爭產、兄弟槍擊、離婚情變等，屢次登上媒體版面，精采程度直逼八點檔鄉土劇。如今又爆出美麗華集團創辦人黃杏中生前主持家族會議的錄音檔曝光，黃杏中道出子女為錢紛爭的無奈，更讓這個發跡甚早、坐擁逾千億資產的神祕豪門家族，再度引發關注。

美麗華黃家從北市大直發跡，起先務農，在基隆河沿岸收購養鴨鵝人家的羽毛，並沿路買地置產致富。而讓家族企業成形者，當屬第一代長子黃杏中，他年輕在圓山飯店做服務生，很有生意眼光，發現外國人消費力強，開始經營伴手禮專賣店，之後興建美麗華飯店。

黃杏中拉著兩個弟弟一起幫忙，打造美麗華黃家的企業王國，2000年左右，因第二代成員眾多，家族會議決定分家，三房共分為美麗華、德安美麗信、美福三大集團，各自獨立經營，整個黃家事業體，橫跨房地產、飯店、娛樂、高爾夫球、食品、紡織與航空等領域。

當年黃家三兄弟同心齊力，豈料第二代卻爆發兄弟鬩牆的爭產風暴，甚至手足相殘。黃杏中三弟黃榮圖2001年過世，發生「搶骨灰」事件；2015年，黃榮圖原配4子與兄弟長期不和，槍殺2名兄長後飲彈自盡，震驚社會。

邪門的是，之後黃家頻頻出事，大房爭產，二房也有德安航空詐領補助案。不僅官司訴訟不斷，大房次子黃世杰與結褵20年的妻子，疑因妻子在澳洲與其前夫藕斷絲連，還拿黃家的錢，養與前夫所生子女，兩人最終情變離婚，斬斷猶如藍色蜘蛛網的情愛糾葛。

八點檔鄉土劇該有的灑狗血情節，近年幾乎都發生在黃家，手足間為了股權利益，彼此算計、勾心鬥角，跟大陸宮鬥劇如出一轍。黃杏中生前錄音檔勸子女「心胸別跟鳥一樣」，對照黃家現況，更是格外諷刺。

當年血腥槍擊事件，槍口餘生家族成員曾感慨：「真是家門不幸！」黃家從上一代兄弟並肩創業到分家，演變至第二代爭權奪利，豪門家變，讓人不勝唏噓。

(中國時報)