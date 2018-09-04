登革熱延燒 新北土城現首例

2018年09月04日 01:00 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

登革熱疫情中部也快失控！疾管署昨天公布新增6例本土登革熱病例，台中市增4例，目前累計達36例，昨天正式邁入第二波疫情；新北市增2例，並首度出現新莊以外的區域土城區，恐將成為新北市第二個熱點。

疾管署副署長羅一鈞表示，新莊區個案住家及活動地與新莊區第22例個案（豐年里60多歲女性）住家相近，經檢驗為第二型登革熱，目前住院中；而首度出現的土城區個案目前未住院，發病前活動史均在土城區，但該區今年並無登革熱確定病例，將進一步進行病毒基因定序，一旦確定和新莊瓊林里同一型，代表已經疫情已經跨區傳染。

釐清感染源 憂跨區傳染

至於台中市新增個案分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例，北區個案發病前多次至開心農場，其餘三例都是「社區型感染」，疫情也宣告正式從開心農場擴大到社區型感染。

羅一鈞表示，從已發病日期來看，台中市疫情第一波達34例，昨開始為第二波，累積2例，接下來到九月中旬為止，若人數呈第一波的倍數，即代表失控。

若病例倍增 即代表失控

疾管署提醒，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，以利防疫人員及時採取防治措施。

(中國時報)