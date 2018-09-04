Visa掃碼支付 消費輕鬆又便利

Visa推共通QR code掃碼支付行動支付向前行記者會。（Visa提供）

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中國時報
梁仕昌／台北報導

為響應政府2025年行動支付普及率達到90%的目標，在臺推動共通QR code掃碼支付服務，並以信用卡帳單繳費為首發使用場景。Visa與財金資訊股份有限公司攜手合作，服務將於今年11月上線，優化消費者帳單支付體驗，讓台灣消費者能夠在安全及便利兼顧的前提下使用行動支付。

Visa台灣區總經理麻少華表示：「Visa很高興能夠推動台灣共通QR code的使用，因為我們相信它具有效提升電子支付成長的潛力，信用卡帳單支付是Visa推動的第一步，在未來Visa將會攜手金融機構合作夥伴將EMV QR code掃碼支付應用在各類繳費、網路購物、實體零售以及O2O等使用場景。」

根據資策會（MIC） 調查顯示，2017年臺灣行動支付普及率雖然已達40%，但在民眾最常使用的支付方式仍以現金為主，使用比率達71% ，共通QR code掃碼支付將協助政府達成「2025年行動支付普及率達90%」之目標。此服務將使各方受益，包含消費者、金融機構和商家，透過統一規格QR code，未來繳費帳單上僅需一個共通QR code就能適用多種手機掃碼工具與應用程式（app）。

首波已有22家發卡機構 同意加入信用卡帳單QR code繳費，其中16家Visa金融卡發卡行將提供QR code手機app給消費者綁定Visa金融卡進行QR code掃碼支付。以目前19家參與的信用卡發卡銀行3700萬的流通卡數規模推估，國內將近九成的信用卡持卡人能使用此項創新服務。

(中國時報)

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