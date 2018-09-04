華銀支付抵消費 抓住消費者的心

華南銀行再領先同業推出「華銀支付立即折抵消費」回饋機制，讓消費者立即享有優惠。（華南銀行提供）

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中國時報
梁仕昌／台北報導

台灣多元的行動支付已呈現戰國時代，如何能讓民眾成為行動支付的忠實粉絲，正是各家銀行、支付業者無不絞盡腦汁研發創新金融的重要議題。在FinTech領域首屈一指的華南銀行，於去年九月推出華銀支付（台灣Pay），已近20萬戶使用者，為了緊緊抓住客戶的需求，華南銀行積極運用大數據平台分析發現，除優化操作流程、創造全方位使用場景外，若能消費當下立即享受到折扣優惠是最能打動消費者的心。為此，華南銀行再度領先同業推出「華銀支付立即折抵消費」回饋機制，完勝使用不便的兌換券、以及事後入帳回饋金等優惠模式。

「華銀支付立即折抵消費」回饋機制，有別於其他行動支付優惠方式，於付款當下即刻折抵消費金額，搭配華銀支付（台灣Pay）共通QR Code特性，讓客戶在不受限、互通的支付場景下，還能當下享立即回饋的驚喜。

華銀主管表示，「行動支付已融入台灣日常生活，透過深化的校園金融合作模式，搶進校園扎根，今年九月起將與台灣大學、台北大學、淡江大學、致理科大、台北商業大學等五校校園內外店家合作，提供華銀支付（台灣Pay）的客戶，到指定店家消費立即享有消費折抵的專屬優惠，將銀行、學校、店家串起數位生活圈模式，展現台灣數位金融創新能量。」

(中國時報)

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