滙豐銀行送暖 落實社會責任

2018年09月04日 01:00 中國時報 梁仕昌／台北報導

滙豐（台灣）商業銀行今年第八度榮獲《天下雜誌》舉辦的「天下企業公民獎」，其長年結合本業競爭力以與時俱進的方式推行社會參與，成功扭轉台灣環境生態與弱勢族群生活樣貌備受評審肯定，更連續五年在外銀中排名第一，展現滙豐長期投入社會責任領域的卓越成效，躋身國內推動企業社會責任、積極回應在地關懷與承諾的標竿企業之一。

《天下雜誌》指出，「滙豐銀行在台灣除了長期積極投入溼地環境保育工作、推廣環境教育，近年也擴及關懷有機小農、青年永續創業及弱勢學童課輔等議題，其創新有溫度的作為在在展現出對所在土地的承諾與認同。」

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「『滙聚愛心、友善土地、回饋社會』是滙豐銀行的永續經營策略，近年來更進一步落實到環境教育、弱勢關懷與支持青年社會創業等領域。對於滙豐銀行來說，更重要的是員工的參與—志工服務，滙豐相信透過人的參與，才能傳遞有溫度的行動，真正落實企業的社會責任。滙豐將持續以有溫度的方式深耕環境與社會議題，展現企業社會責任的多元樣貌。」

滙豐集團為了落實永續經營的企業承諾，並呼應聯合國推動永續城市的發展價值與理念，2012年起推出「滙豐水資源計劃」(HSBC Water Programme)，與國際環境組織合作，投入1億美元資金協助解決城市水資源的管理問題；而滙豐台灣承襲集團關注環境生態的脈絡，自2013年起與台北市關渡自然公園合作推動「守護城市水環境」計畫，結合社區網絡、校園推廣與體驗，並鼓勵公司員工投入志工服務，從點到線連成面的完整參與模式，迄今已有超過5萬名全台師生及近千位滙豐志工參與環境教育相關計畫。

《天下雜誌》所舉辦的「天下企業公民獎」，以公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等指標，評選出台灣最具未來性的新價值企業。參賽企業並分為「大型企業」、「中堅企業」、「外商企業」與「小巨人」等4個組別，從台灣多家企業中，綜合評選出最符合企業公民精神的標竿代表，是華人世界具指標性全方位檢視企業社會責任的獎勵平台。

(中國時報)