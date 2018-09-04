中非合作論壇 習倡八大行動

2018年09月04日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

中非合作論壇北京峰會3日下午開幕，中共總書記習近平發表演講，他在會上提出將推動產業促進、設施連通、貿易便利、綠色發展、人力建設、健康衛生、人文交流、和平安全等八大行動，並將投入600億美元支持該行動。此外，還宣布將免除與中國有建交的非洲窮國和小島與發展中國家，截至今年底到期未償還的政府間無息貸款債務。

暗批美貿易保護沒前途

中非合作論壇是大陸今年的主場外交重頭戲，習近平3日下午出席開幕式並發表半個多小時的演講，他在演講一開始就先提到此次會議的3個新成員國甘比亞、聖多美普林西比、布吉納法索，並一一唱名，台下響起熱烈掌聲。此3國就是近幾年與中華民國斷交的非洲國家。

習近平重申中國不干涉非洲內政，不把自己意志強加於人、不在援助中附加條件，不在投資中牟取政治私利，對於西方的質疑聲，習表示「中非合作好不好，只有中非人民最有發言權，任何人都不能以想像和臆測，否定中非合作的顯著成就。」

習近平也間接批評美國的貿易保護主義，他強調反對保護主義，單邊主義，「把自己囚於自我封閉的孤島，沒有前途！」

習近平具體提出未來對非洲的八大行動：一是產業促進行動，要在中國設立「中國非洲經貿博覽會」，向非洲受災國家提供10億元人民幣緊急人道主義糧食援助，向非洲派遣500名高級農業專家，培養青年農業科研領軍人才。二是設施連通行動，支持中國企業參與非洲基礎建設，並開通更多中非直航航班。

支持產業醫療教育交流

三是貿易便利行動，將擴大進口非洲商品，支持非洲國家參加中國國際進口博覽會，並免除最不發達國家的參展費用。四是綠色發展行動，要設立50個生態環保項目，加強應對氣候變化和海洋合作、荒漠化防治及野生動植物保護；五是人力建設行動，將為非洲提供5萬個政府獎學金名額和5萬個研修培訓名額。

六是健康衛生行動，將優化升級醫療衛生援非項目，繼續派遣援非醫療隊。七是人文交流行動，將設立「中國非洲研究院」，實施50個文化體育旅遊項目，支持非洲教育機構申辦孔子學院。八是和平安全行動，將設立「中非和平安全合作基金」，繼續向非盟提供無償軍事援助，在聯合國維和、打擊海盜等領域，實施援助項目。

習近平也向尚未與中國建交的小國喊話，表示將「免除與中國有外交關係的非洲最不發達國家，重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家，截至2018年年底到期，未償還的政府間無息貸款債務。」

(中國時報)