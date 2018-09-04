團結25億人 畫出最大同心圓

中非合作論壇在北京召開，其中有660多名境外記者。圖為喀麥隆廣播電視台的記者（左二）。（新華社）

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中國時報

中非合作論壇，是大陸今年最重要的主場外交之一，53國非洲元首齊聚北京，展現萬國來朝的氣勢，大會安排的多場城市採訪，全是觀光行程，新聞中心設想周到，醫療禮拜室俱全，網路免翻牆，要讓黑人朋友們，對大陸留下最完美的印象。

中非論壇3日開幕，從8月30日起，非洲53國元首陸續抵達，短短三天，習近平一一見完了53國元首，禮炮、樂儀隊加上搖旗歡迎的彈跳小孩，禮數一點沒少，人民日報連續多日頭版被會見新聞占滿，新聞聯播也因此延長。

3日的開幕演講，習近平既動之以情號召團結，也誘之以利加大挹注非洲，從多次被台下掌聲打斷，可看出哪些話，講到了非洲朋友的心坎裡。

習近平提到對非洲堅決做到不干涉內政的「五不」，台下響起掌聲；提到中非合作只有中非人民最有發言權，「任何人都不能以想像和臆測否定中非合作的顯著成就」，再次被掌聲打斷。歷史上長期遭到西方殖民，如今有個老大哥願意為他們撐腰，聽了怎能不快活。

在習近平宣布對非洲的八大行動，越具體的掌聲也越大。提到要開通更多中非直航航班，台下拍手；要免除非洲不發達國家參加中國國際進口博覽會的參展費用，再次鼓掌；要為非洲提供5萬個政府獎學金名額，再度拍手。而整場掌聲最大的，莫過於宣布要再提供非洲600億美元的支持。

中國人好面子，在外國朋友面前更不能丟臉，此次大會新聞中心，除了主論壇外，安排多場「城市採訪」，包括看高鐵、賞京劇、逛長城，盡是觀光宣傳；新聞中心外頭艷陽高照，裡頭冷到穿外套；除了基本座位插座，還提供筆電免費使用，尤其是連上wifi後不用翻牆，臉書任你上，彷彿來到「境內關外」。

中國大陸的13億加上非洲的12億，全世界至少三分之一人口，見證了這場盛會，大陸不只展現大國風範，更將統一戰線的精髓發揮到極致，畫出最大的同心圓，團結最廣的朋友圈。

(中國時報)

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