史國馬奇諾防線 能守多久

2018年09月04日 04:10 中國時報 陳柏廷

「中非合作論壇」風光開幕，但兩岸心情不同猶如三溫暖。面對陸非關係上演「大躍進」戲碼，儘管史瓦帝尼並未與會，但眼下史國已成台灣在非洲的最後一段「馬奇諾防線」；台灣能否守住外交防線雖備受關注，卻也無須太快下定論，套句電影台詞，就讓「子彈飛一會兒吧」。

中非合作論壇昨日風風光光在北京拉開序幕，53個非洲國家參與，堪稱歷史之最，「萬非來朝」的場景，幾乎給足北京東道主面子；大陸國家主席習近平開幕致詞致詞，拋出「中非命運共同體」時，現場熱烈掌聲，更讓陸非關係迎來最高潮。

此外，本屆論壇中，3個新出席的非洲國家成員，除甘比亞外，聖多美普林西比及布吉納法索都是民進黨政府上台後，與台灣斷交的非洲國家，如今更進一步大喇喇對北京「投懷送抱」，更換得習近平在開幕式上一一唱名。

只是相比聖多美及布國，台灣在非洲僅存的唯一邦交國史瓦帝尼雖然並未出席論壇，短期內雖免去民進黨政府擔憂，也打臉北京拋出的「中非全家福」合照說法；但台史邦交未來動向如何，相信更受輿論關注。

不諱言，面對北京動作頻頻，台灣在非洲外交戰場可謂節節敗退。眼下史瓦帝尼已堪稱是台灣在非洲外交戰場上的最後一段「馬奇諾防線」，對民進黨政府來說，與史國邦交有不得不守住的巨大壓力，否則只會更加助長北京氣焰。

坦白說，從歷史角度來看，法國在二戰期間所構築的「馬奇諾防線」，最終並未阻止德軍的長驅直入；對北京來說只須以逸代勞，台史斷交只是時間早晚的問題，

但陸非關係也並非全然沒有矛盾。北京「一帶一路」倡議對許多非洲國家是利弊兼有的「雙面刃」，就此而言，史瓦帝尼也許也能扮演二戰期間「史達林格勒戰役」角色，讓台灣在兩岸外交戰上稍稍扳回劣勢。

平心而論，從史瓦帝尼缺席來看，中非合作論壇絕非觀察台史邦交動態的最佳時間點，短期內也恐難下定論，套句電影台詞的話，「讓子彈飛一會兒吧」。

(中國時報)