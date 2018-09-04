模里西斯搶頭香 與陸談完自貿協定

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中國時報
／綜合報導

中非論壇3日在北京登場，中非合作一項項出爐。大陸商務部3日公告稱，2日在大陸總理李克強以及模里西斯總理賈格納特的共同見證下，兩國商務部長共同簽署了《中華人民共和國商務部與模里西斯共和國外交、地區一體化和國際貿易部關於結束中國模里西斯自由貿易協定談判的諒解備忘錄》。這代表中模自貿協定談判宣告結束，這也是大陸與非洲國家商簽的第一個自由貿易協定。

大陸中新社報導指出，商務部網站3日公告稱，9月2日，在大陸總理李克強和模里西斯總理賈格納特共同見證下，大陸商務部副部長高燕與模里西斯共和國外交、地區一體化和國際貿易部部長盧切米納賴杜共同簽署了《中華人民共和國商務部與模里西斯共和國外交、地區一體化和國際貿易部關於結束中國模里西斯自由貿易協定談判的諒解備忘錄》，宣布談判正式結束。

報導稱，中模自貿協定談判於2017年12月正式啟動。它是大陸與非洲國家商簽的第一個自由貿易協定。

雙方經過四輪正式談判和多輪會間磋商，最終於8月30日在北京就協定全部內容達成一攬子協定。範圍涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等眾多領域。

協定的達成將更好促進「一帶一路」倡議對接非洲經濟一體化進程。下一步，雙方將開始談判結果和文本的法律審核工作，為最終簽署協定做好準備。

(中國時報)

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