台灣抗日特展 紀念抗戰勝利

2018年09月04日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

在九三軍人節當天，中華兩岸和平發展聯合會、台灣抗日志士親屬協進會、中國人民抗日戰爭紀念館、吉林省檔案局、旺旺中時媒體集團《工商時報》在旺旺中時大樓聯合舉辦「1895～台灣大家族救亡圖存特展、東北關東軍暴行展覽」。

台灣抗日志士親屬協進會會長林銘鐔、吉林省檔案局副局長趙志剛、前總統馬英九與《中國時報》社長王丰等人均出席昨日的開幕記者會並發表致詞。

王丰致詞時表示，九三是我們民族的國殤日，也是中國人要好好緬懷的日子；他也期待，未來中國人的電影與文化藝術能夠為抗戰中蒙難的同胞舖寫出史詩般的巨作，喚起後世子孫共同來紀念。

林銘鐔說，1895年甲午戰敗台灣割讓日本歷經殖民統治，期間歷經民生凋敝、經濟頓挫，而台灣幾大家族拋頭顱灑熱血，前仆後繼、出錢出力為台灣近代史寫出可歌可泣的歷史篇章。

趙志剛表示，1945年日本關東憲兵隊在投降前銷毀大量侵華檔案，同時將未及銷毀文件埋入地下；1953年這批檔案得以重見天日，並於在1982年移交吉林省檔案館保存。2014年吉林省檔案館公布其中部分檔案，這是日軍自己留下的侵華鐵證。

馬英九表示，海峽兩岸都在9月3日舉行抗戰勝利紀念日，8年抗戰，國軍用空間換取時間，最終獲得勝利，而8年抗戰，對東北人來講14年，對台灣人來講則要往前推到甲午戰爭，因此是50年。近來大陸提出抗戰應從1931年「918事件」算起，若此邏輯成立，他認為時間應從1895年算起，因為台灣是最早遭遇到侵略。談到抗日，台灣的這段期間不能被排除在外。

(中國時報)