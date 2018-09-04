2000萬件館藏文物付之一炬 巴西博物館驚魂夜

巴西里約熱內盧的「國家博物館」2日晚間驚傳失火，擁有200年歷史的建物瞬間被大火吞噬，超過2000萬件的藏品恐燒光。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

巴西里約熱內盧的「國家博物館」在當地時間2日晚間驚傳失火，擁有200年歷史的建物瞬間被大火吞噬，直到3日凌晨內部仍在燜燒，超過2000萬件的館藏恐付之一炬，館長心痛地直言這是「文化悲劇」。

博物館是在清晨5點休館後，大約於7點30分起火燃燒，詳細起火原因尚待釐清，所幸未傳出傷亡報告。但從火勢蔓延的規模來看，許多古文物恐怕付之一炬。

至於大火為何燒不停，消防人員表示，博物館附近2個消防水栓無法正常運作，消防員要從鄰近湖泊取水救火，耽誤了不少時間。加上博物館主要是木造建材，又收藏大量書籍等易燃物品，讓火勢一發不可收拾。

消防水栓失靈

建立於1818年的國家博物館今年6月才剛盛大慶祝落成200周年。改建前，它曾是葡萄牙王室的行宮以及後來巴西帝國的宮殿，而今被巴西列為一級古蹟。館藏超過2000萬件，是拉美最大的自然歷史博物館，也是巴西重要的考古研究中心。

巴西國家博物館不僅是文化寶庫，也是巴西國民從小參觀或是校外教學的重要場所，因此當國民從電視畫面中，看到熟悉的文化地標被惡火吞噬，莫不痛心難過。

200年歷史消逝

總統泰梅爾3日推文，稱「這場火燒毀巴西近200年的研究成果和知識，造成的歷史損失無法衡量，對博物館界而言，這是悲慘的一天。」博物館館長更稱這是一場「文化悲劇」。參選10月總統大選的中間偏左環保人士席爾瓦（Marina Silva）也說，這場火猶如對巴西集體記憶動了「切除術」。

博物館副主任杜爾特（Luiz Duarte）則指出，博物館多年來未得到政府資助，年久失修，終釀成悲劇。雖然近期館方才與政府開發銀行達成協議，獲得贊助修繕消防系統等設施，可惜一切已太遲。

一名人類學家將這次大火和公元前48年亞歷山卓圖書館大火相提並論，稱「我們巴西只有500年歷史，國家博物館涵蓋了其中200年。這是我們所有的一切，失去了就永遠失去了。」

(中國時報)

萬年人骨、木乃伊慘遭火葬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。