2000萬件館藏文物付之一炬 巴西博物館驚魂夜

2018年09月04日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西里約熱內盧的「國家博物館」在當地時間2日晚間驚傳失火，擁有200年歷史的建物瞬間被大火吞噬，直到3日凌晨內部仍在燜燒，超過2000萬件的館藏恐付之一炬，館長心痛地直言這是「文化悲劇」。

博物館是在清晨5點休館後，大約於7點30分起火燃燒，詳細起火原因尚待釐清，所幸未傳出傷亡報告。但從火勢蔓延的規模來看，許多古文物恐怕付之一炬。

至於大火為何燒不停，消防人員表示，博物館附近2個消防水栓無法正常運作，消防員要從鄰近湖泊取水救火，耽誤了不少時間。加上博物館主要是木造建材，又收藏大量書籍等易燃物品，讓火勢一發不可收拾。

消防水栓失靈

建立於1818年的國家博物館今年6月才剛盛大慶祝落成200周年。改建前，它曾是葡萄牙王室的行宮以及後來巴西帝國的宮殿，而今被巴西列為一級古蹟。館藏超過2000萬件，是拉美最大的自然歷史博物館，也是巴西重要的考古研究中心。

巴西國家博物館不僅是文化寶庫，也是巴西國民從小參觀或是校外教學的重要場所，因此當國民從電視畫面中，看到熟悉的文化地標被惡火吞噬，莫不痛心難過。

200年歷史消逝

總統泰梅爾3日推文，稱「這場火燒毀巴西近200年的研究成果和知識，造成的歷史損失無法衡量，對博物館界而言，這是悲慘的一天。」博物館館長更稱這是一場「文化悲劇」。參選10月總統大選的中間偏左環保人士席爾瓦（Marina Silva）也說，這場火猶如對巴西集體記憶動了「切除術」。

博物館副主任杜爾特（Luiz Duarte）則指出，博物館多年來未得到政府資助，年久失修，終釀成悲劇。雖然近期館方才與政府開發銀行達成協議，獲得贊助修繕消防系統等設施，可惜一切已太遲。

一名人類學家將這次大火和公元前48年亞歷山卓圖書館大火相提並論，稱「我們巴西只有500年歷史，國家博物館涵蓋了其中200年。這是我們所有的一切，失去了就永遠失去了。」

(中國時報)