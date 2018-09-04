萬年人骨、木乃伊慘遭火葬

巴西國家博物館收藏的古埃及木乃伊「太陽公主」極可能也在大火中付之一炬。（摘自wikimedia commons）

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中國時報
／綜合報導

慘遭祝融的巴西國家博物館（the National Museum of Brazil）位於第一大城里約熱內盧，在1818年落成，樓高3層，曾是葡萄牙皇室與巴西帝國的皇宮。如今博物館屬於國家1級古蹟，由里約熱內盧州立大學管理，隸屬於教育部，為拉丁美洲最大的自然歷史博物館，也是科研與考古的重要據點。

館內收藏2000萬件文物，分為地質學、古生物學、植物學、動物學、生物人類學、考古學、民族學，部分是巴西自然科學及人類學的重要資料，包括美洲最古老的人類遺骸「露西亞」（Luzia），估計是生活在西元前12000年舊石器時代的25歲女性骨骸。

博物館的藏品於近400年間收集得來，從葡萄人抵達巴西直至巴西建立共和國為止，蒐羅了美洲各地的昆蟲和魚類等動物標本、牙齒像軍刀的虎骨、前哥倫布時期的美麗陶器、南美考古器物及土著居民的餐具等。而鎮館之寶也包括來自米納斯吉拉斯的恐龍化石，以及重達5.3噸的鎳鐵隕石，為巴西境內發現的最大隕石。

博物館並輾轉從義大利、法國取得了一批來自埃及底比斯古城及其墓葬群（今天的盧克索附近）的木乃伊，還有古希臘、古羅馬等地中海文物。這批木乃伊與法老寶藏逾700件，收藏的古埃及文物為拉丁美洲規模最大，堪稱國家博物館的鎮館之寶。

此外，館內設有巴西國內其中一間最大的科學圖書館，藏書逾47萬冊，包含2400部罕見著作。

(中國時報)

2000萬件館藏文物付之一炬 巴西… 追求性福一套難求 委國很低潮

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