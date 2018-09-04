追求性福一套難求 委國很低潮

2018年09月04日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南美洲北部國家委內瑞拉近年深陷經濟危機，惡性通膨與物資短缺等問題造成大批難民被迫出走，走不了的更是「很難性福」。英國記者發現，連保險套都成為一般民眾負擔不起的「奢侈品」，引發不少「搞出人命」的意外與性病傳播等始料未及的問題。

據英國廣播公司（BBC）報導，委國總統馬杜羅8月宣布將最低薪資一口氣調漲35倍之前，最低薪資僅有300萬波利瓦（約台幣372元）。由於生活物資嚴重短缺，1個保險套就要價逾100萬波利瓦（約台幣124元），相當於基層民眾工作整整10天的薪水。

由於保險套變得奇貨可居，民眾只能回歸最原始的避孕方式，比如計算安全期、體外射精等，這導致意外懷孕人數暴增、性病與愛滋病患者也隨之變多。避孕藥價格飆漲，也迫使許多婦女轉向「一勞永逸」的避孕措施。

在委國首都卡拉卡斯（Caracas），1間診所去年就為400名女性進行結紮手術，現在該診所每天提供40個女性結紮手術免費名額，但還有500人在排隊等候接受手術。醫護人員透露，過去接受永久節育手術的女性大多年逾30歲、擁有至少3名子女，但現在出現不少年僅19、20歲的年輕女性，她們吃不起避孕藥，也無力養育小孩，只能自願絕育。

自2013年以來，委國經濟已經大幅萎縮1/3。由於該國物價平均每26天就飆漲1倍，民眾握在手上的鈔票還沒熱，就幾乎已經變成「壁紙」。許多店家為確保獲利，拒收本國貨幣、只收美金，甚至回到以物易物的交易模式。

為了餬口飯吃，自2014年以來，委國已有230萬民眾被迫離鄉背井，逃難到哥倫比亞、巴西、厄瓜多等鄰國，留下來的民眾就必須忍受常態性物資匱乏，有時甚至無電可用。

民眾批評，委國貨幣政策徹底失敗，加上過度仰賴石油，造成經濟陷入萬劫不復的深淵。一旦油價下跌，國家就沒錢進口糧食等民生物資，物資匱乏又造成物價飛漲，於是政府印製更多鈔票，造成幣值再度下跌，形成惡性循環。國際貨幣基金（IMF）預測，今年底委國惡性通膨將高達1萬倍。

(中國時報)