2路透記者遭判7年 聯合國痛斥

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中國時報
／綜合報導

路透記者瓦隆和喬索歐去年12月在緬甸調查採訪羅興亞穆斯林少數民族被屠殺事件時被捕。仰光北區法院3日裁定兩人因藏有羅興亞人相關資訊違反國家機密法罪名成立，各被判處7年徒刑。判決出爐之後，瓦隆表示：「我不怕，我沒做錯任何事情…我相信司法、民主和自由。」

法官耶溫（Ye Lwin，音譯）說，32歲的記者瓦隆（Wa Lone）和28歲的記者喬索歐（Kyaw Soe Oo）企圖取得機密文件，觸犯國家機密法，被判處7年徒刑，被告自去年12月12日被關押迄今的時間可納入刑期。

這兩名緬甸籍記者出庭時說，他們受邀前往仰光郊區與警官共進晚餐，從兩名警官手中接過一疊文件後立即被捕。事後兩人遭到起訴，最重可被判處14年徒刑。

一名警方證人作證說，這是警方設局陷害，目的是阻止或懲罰兩人報導羅興亞人在若開邦印丁村遭軍方屠殺事件。

喬索歐說：「政府可以把我們關進牢裡，但沒法關上人們的耳朵和眼睛。」瓦隆對大批記者「豎起大拇指」說：「我們會以堅定的態度和勇氣面對（判決）。」

路透總編輯艾德勒在聲明中說：「對緬甸、路透記者瓦隆和喬索歐以及全球媒體來說，今天是悲傷的一天。」他痛批：「緬甸的民主進程大倒退。」

歐盟和聯合國3日要求緬甸政府立即無條件放人。歐盟稱這項判決「危害媒體自由、公眾知情權以及緬甸的法治發展」。

(中國時報)

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