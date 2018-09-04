紅衣婦投海 情人灣再添亡魂

2018年09月04日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭海邊接連掀起長浪，3波長浪造成7人落海，僅8歲洪姓女童被浪打上岸，幸運生還，警消及海巡單位陸海空搜救，從2日起至3日晚間已尋獲吳姓男子、周姓夫婦、魏姓母子等5人遺體，沒想到，昨近午時，宜蘭縣內埤海灘又傳陳姓婦人落海不治，死亡人數增至6人，目前仍在搜救何姓沙灘車教練。

張姓目擊者指出，當時看到63歲陳婦穿著紅衣在內埤海灘（又稱情人灣）漫步，以為只是遊客在踏浪，孰料卻忽然跳躍衝往海裡。驚駭不已的目擊者趕緊拿起岸上救生圈拋進大海，再對岸上民眾呼喊趕快報案，但還是救不回陳婦，警方初步調查，陳婦家住冬山鄉，原因有待調查。

救人溺斃 女友盼他自私

前天在內埤海灘，洪姓女童遭浪捲走，雖幸運生還，但吳姓男子為了救人而溺斃，其女友得知搶救無效，在醫院哭到幾乎昏厥，事後悲痛在臉書發文「我的英雄我寧願你自私一點，好好的在我身邊…」讓人看了鼻酸不捨。

亡羊補牢 沙灘車擬列管

而在宜蘭縣南端的「神祕沙灘」傳出騎乘沙灘車的周姓夫婦、魏姓母子遭浪捲走，帶領周姓夫婦的沙灘車教練何姓男子也同遭浪噬，周男前晚在外海被尋獲，周妻劉姓婦人昨尋獲，周姓夫婦家人在宜蘭縣立殯儀館等候相驗時，難掩悲傷情緒哽咽低泣。

至於魏姓婦人與其子李姓男童昨也在外海發現遺體，家屬低調拒絕採訪。

宜蘭縣消防局指出，情人灣屬於陡降型海灘，出海10公尺後，外海就有深長的暗溝，最深達上百公尺，此地形易造成反捲流，只要長浪一來，很容易將人捲到外海，近年來已發生多起不幸意外，消防局及岸巡人員將不定時派員巡邏宣導，確保民眾生命安全。

此外，由於神祕沙灘5人落海都與沙灘車有關，宜蘭縣政府指出，神祕沙灘的2家沙灘車業者並沒有做商號或公司登記，沙灘車管理散落在各法令的相關規定中，縣府將參考交通部觀光局「國家風景區沙灘車活動注意事項」，研訂沙灘車活動注意事項，以提供經營業者遵循方向，確保遊客安全。

(中國時報)