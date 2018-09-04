花蓮巨浪打翻漁船 船長失蹤4人獲救

屏東東港籍「通興168號」3日在花蓮失去動力觸礁，漁船遭大浪拍打得支離破碎，4船員獲救但船長失蹤。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

強颱燕子撲日，台灣東部湧現長浪，花蓮和仁海岸3日一早傳出漁船疑失去動力後，遭巨浪打翻，5名船員受困海上事件，經空勤總隊出動直升機協助海空救援，4名外籍漁工幸運獲救，但董姓船長落海不知去向，生死未卜，海巡單位持續搜救中。。

屏東東港籍漁船「通興168號」漁船，昨早出海捕魚，清晨5點50分在花蓮海上作業時，發現車葉故障失去動力，被大浪推向秀林鄉和仁岸邊觸礁擱淺，船身遭大浪不斷拍打碎裂只剩半個船體，岸巡隊員獲報疾馳巡邏艇到場救援，因海象惡劣且緊鄰峭壁救援，救難過程險象環生。

在空勤黑鷹直升機到場協助下，歷經近1小時救援，終於將3名印尼籍、1名菲律賓籍漁工吊掛上岸，獲救移工全身濕淋淋、飽受驚嚇，幸傷勢無礙，但報案的董姓船長卻失去蹤影。據外籍船員指出，發現漁船失去動力觸礁擱淺，後來看見船長跌落海中，沒多久就被巨浪吞噬。

岸巡一二大隊表示，和仁安檢所3日獲報通興漁船因動力故障請求派員協助，船隻雖未翻覆，但被大浪拍打得支離破碎，船長失聯下落不明，尚無法得知船長是否落海或已至安全處躲避待援，花蓮區漁會也透過漁業電台通報附近作業船隻加入協尋行列。

由於受到強颱燕子外圍環流影響，花蓮沿海浪高2至3公尺，風浪由中浪轉大浪，海巡署呼籲漁民與遊客注意水域安全，並加派人力持續搜索海面。

(中國時報)

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